Bürgersprechstunde künftig samstags

Biblis.Auch in Corona-Zeiten will Bürgermeister Volker Scheib die Kontakte zu den Bürgern von Biblis, Nordheim und Wattenheim weiter pflegen. Ab Samstag, 30. Mai bietet er deshalb in der Zeit von 9 bis 13 Uhr eine Bürgersprechstunde an. Dazu kann man sich bei Marion Müller-Reibenspiess ab Dienstag unter der Rathaus-Telefonnummer 06245/2822 anmelden. „Ich rufe dann am Samstag zurück“, erklärte Bürgermeister Scheib. Sollten irgendwann weitere Lockerungen möglich sein, möchte Scheib diese Bürgersprechstunden auch persönlich anbieten. Zudem ist angedacht, auch das Bürgerbüro samstags zu öffnen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.05.2020