Bürstadt verhandelt, Biblis zahlt

Dieter Litters vor seinem Haus in Bürstadt. © A

Biblis/Bürstadt.Als in Biblis im Frühjahr 2014 die ersten Abgabenbescheide für die neu eingeführten wiederkehrenden Straßenbeiträge verschickt wurden, kamen von den Bürgern viele Fragen. „Aber wir hatten keinen offiziellen Widerspruch“, sagte Bürgermeister Felix Kusicka auf Anfrage. „Wir konnten alle Fragen in persönlichen Gesprächen klären“, betonte Kusicka, dessen Amtszeit am 1. April 2014 begann. Bürstadt zieht jetzt nach, erntet dabei aber Widerspruch.

Biblis gehört zu den ersten Kommunen in Hessen, die sich für diese neue Beitragserhebung entschieden hatten. Anstatt wie bisher üblich ausschließlich die betroffenen Anlieger bei einer Straßensanierung zur Kasse zu bitten, werden die Kosten auf alle Eigentümer von Grundstücken umgelegt, die vom öffentlichen Straßennetz aus zugänglich sind. Die Beitragshöhe richtet sich nach der Grundstücksgröße und der Anzahl der Vollgeschosse, wie sie im Bebauungsplan vorgesehen ist. Gibt es keinen Bebauungsplan, gilt die tatsächliche Geschosszahl. Die Ortsteile sind jeweils ein eigener Abrechnungsbezirk.

Solidarische Bürger

Biblis habe lange Zeit überhaupt keine Straßenbeiträge von den Bürgern verlangt. Die Kassenlage war damals gut. Doch dann rutschte der Haushalt der Gemeinde ins Minus. Biblis musste handeln. Vor dieser Umstellung hätten einige Grundstücksbesitzer mit fünfstelligen Summen rechnen müssen, betonte Kusicka. Die Bürger hätten dies verstanden und die erträglichere Verteilung der Kosten akzeptiert. Streit um die Geschossflächenzahl habe es nicht gegeben – egal, ob ein Haus möglicherweise weniger Stockwerke aufweist, als im Bebauungsplan vorgesehen. Es gebe diese Solidarität in Biblis, betonte Kusicka.

Im Vergleich dazu verläuft die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge in Bürstadt um einiges holpriger. Im Rathaus sind 232 Widersprüche eingegangen, allein 82 wegen der Geschossfrage. Zu den Beschwerdeführern gehört Dieter Litters, der für zwei Geschosse bezahlt, obwohl sein Bungalow nur eines hat. Den Ausschlag gibt allerdings auch hier der Bebauungsplan. Und der sieht zwei Stockwerke vor. Unterm Strich mache das bei ihm 38 Euro aus, berichtet Dieter Litters, dem es ums Prinzip geht. Er habe nur unter Vorbehalt bezahlt.

Urteil eröffnet neue Möglichkeiten

In Bürstadt scheint beim neuen Abrechnungssystem das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn die Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader hatte im Dezember im Haupt- und Finanzausschuss eine Änderung der Satzung in Aussicht gestellt: „Wir hatten zugesagt, dass wir das anpassen, sobald wir eine Möglichkeit sehen, statt der möglichen Bebauung die tatsächliche abrechnen zu können.“ Auf Basis eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Kassel sei dies nun möglich.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019