Bürstädter NABU freut sich über Storchen-Nachwuchs

Bürstadt.In den zurückliegenden Wochen haben sich das Storchen-Weibchen und das Männchen auf der Nistplattform auf dem NABU-Gelände in Bürstadt beim Brüten abgewechselt, so dass die Mitglieder immer wieder hoffnungsvoll geschaut haben, ob sich Nachwuchs erblicken lässt. Tatsächlich konnten die Naturschützer bereits seit ein paar Tagen beobachten, dass die Elterntiere beim Wiedereintreffen am Nest einen Futterbrei hervorwürgten, doch die Kleinen konnten ihre Köpfe zunächst nicht über den Rand der Nistplattform heben. Doch jetzt wurden die ersten Belegfotos vom Storchennachwuchs gemacht.Es sind mindestens zwei Jungtiere. Somit hat sich der Bruterfolg vom Vorjahr in diesem Jahr wiederholt. Die Aktiven des NABU Bürstadt hoffen nun, dass die Jungtiere sich weiterhin gut entwickeln und bald schon so groß sein werden, dass man sie auf dem Gelände regelmäßig sehen und klappern hören kann. red

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019