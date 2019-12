Bund übernimmt weitere Atommülllager

Biblis.In wenigen Tagen wird die nächste Etappe bei der Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen Entsorgung erreicht: Zum 1. Januar 2020 übernimmt die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) auch die Betriebsführung bei sechs Zwischenlagern für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Davon befinden sich zwei Lager am Kraftwerksstandort Biblis. Weitere Anlagen gibt es in Obrigheim, Unterweser, Stade und Würgassen.

Zu den dort aufbewahrten Abfälle gehören zum Beispiel Schutzkleidung, Filter oder Anlagenteile. Sie stammen aus Betrieb und Rückbau der Kernkraftwerke und werden nach Auskunft der BGZ ab dem Jahr 2027 an das Endlager Konrad bei Salzgitter abgegeben. Weitere Zwischenlager an den Standorten Brunsbüttel, Krümmel, Neckarwestheim, Philippsburg, Grafenrheinfeld und Unterweser werden derzeit von den Energieversorgungsunternehmen errichtet und nach erfolgter Inbetriebnahme ebenfalls auf die BGZ übertragen.

Die BGZ hat bereits zu Beginn des Jahres 2019 die Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle von den Energieversorgungsunternehmen übernommen – darunter das Brennelemente-Lager in Biblis – und betreibt diese seitdem. Nun steht mit der Übertragung der Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle auf die BGZ der nächste Schritt zur Umsetzung des Entsorgungsübergangsgesetzes an. Laut dieser Regelung sind die Betreiber der Kernkraftwerke für deren Stilllegung und Rückbau sowie die fachgerechte Verpackung der radioaktiven Abfälle zuständig. Die Durchführung und Finanzierung der Zwischen- und Endlagerung liegt in der Verantwortung des Bundes, der zum Zwecke der sicheren Zwischenlagerung im Jahr 2017 die BGZ gegründet hat.

Die finanziellen Mittel für die Zwischen- und Endlagerung haben die Betreiber dem Bund in einem öffentlich rechtlichen Fonds zur Verfügung gestellt, in den sie rund 24 Milliarden Euro eingezahlt haben. „Wir haben durch unser motiviertes und fachkundiges Personal die Übertragung sehr gut vorbereitet und werden zusammen mit unseren neuen Mitarbeitern dafür Sorge tragen, dass die radioaktiven Abfälle bis zu deren Endlagerung unter den höchsten Sicherheitsstandards aufbewahrt werden“, macht Ewold Seeba, Vorsitzender der BGZ-Geschäftsführung, deutlich.

In Biblis beschäftigt die BGZ derzeit neun Mitarbeiter. „Zum Jahreswechsel wird sich diese Zahl auf zwölf Kollegen erhöhen“, teilt ein BGZ-Sprecher mit. Weitere Stellen seien ausgeschrieben. red/ps

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.12.2019