Bunte Steine auf dem Weg nach Wattenheim

Biblis.„Wir denken oft an Euch und vermissen unsere gemeinsame Zeit. Deshalb haben wir uns etwas Schönes für euch ausgedacht“, heißt es in einem Brief der Erzieherinnen aus der Bibliser Pusteblume Biblis an die Kinder. Seit Wochen bleibt das Kita-Team mit kleinen, lustigen Aktionen mit den Familien in Kontakt, gerade die Einladungen zum Mitmachen kommen sehr gut bei allen an. Diesmal möchten die Erzieherinnen mit allen Kindern aus der Gemeinde einen Weg aus bunten, selbst gemalten Steinen legen. Ausgesucht hat sich das Pusteblume-Team die Strecke ab dem Fahrradweg am Ortsausgang, in der Nähe der Feuerwehr bis nach Wattenheim. Alle, die Lust haben, können mitmachen.

Die Idee stammt aus Hamburg. Eine Freundin der Erzieherinnen hatte von der Aktion erfahren. „Wir fanden das sofort toll und haben das Ganze auf uns angepasst“, erzählt Erzieherin Kerstin Seibert. Alle Kita-Kinder bekamen daher einen Brief, mit dem die Aktion erklärt wird: Die Jungen und Mädchen suchen sich einen oder mehrere große Steine und bemalen sie dann mit wasserfester Farbe. „Denkt euch schöne Motive oder Muster aus. Vergesst euren Namen nicht, damit jeder weiß, von wem der Stein ist“, heißt es in der Erklärung weiter. Wer mag, kann seinen Stein auch lackieren, damit die Farbe besser hält.

Fünf Kinder befinden sich im Moment in der Notbetreuung der Pusteblume. Die Kleinen malten die Steine im Kindergarten an und legten sie dann mit ihren Eltern am Wegesrand selbst ab. „Wir haben als Kindertagesstätte den allerersten gestalteten Stein dorthin gelegt, auf dem ist natürlich unser Logo, eine Pusteblume und ein Stängel mit gelben Blüten, zusehen“, erzählt Kerstin Seibert. Der Stein liegt am Ortsausgang in Richtung Wattenheim, am Anfang des Hochzeitwäldchens. Dort an der Ecke befindet sich ein Wegkreuz mit Bänken, und genau hier beginnt der bunte Steinweg.

Ein Schild weist die Bevölkerung auf die Aktion hin und bittet darum, dass die Steine liegen gelassen werden. Und es motiviert alle Kinder, sich diesem Mitmachspiel anzuschließen. „Wir sind gespannt, wie weit wir kommen, vielleicht sogar den ganzen Radweg bis nach Wattenheim“ – darüber würden sich die Erzieherinnen sehr freuen. Daher haben sie die Mitmachaktion auch öffentlich gemacht: Je mehr Kinder dabei sind, umso besser.

Das Projekt ist nur eine von vielen Aktionen, die seit der Schließung des Kindergartens durchgeführt wurden. So gab es schon Bastelanleitungen für Pusteblumen, die Kinder konnten Osterei-Bilder malen, die an die Fenster der Kita gehängt wurden und auch an die Geburtstagskinder wird gedacht. Ihnen bringe die Erzieherinnen kleine Geschenke und natürlich ihre Geburtstagskronen nach Hause.

© Südhessen Morgen, Montag, 27.04.2020