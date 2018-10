Bunter Strauß an bekannten Melodien

Biblis.Die Besucher der Kulturreihe der Gemeinde Biblis erwartet am Samstag, 10. November, ein erstklassiges Musik- und Show-Programm mit vielen großen Hits und Szenen aus den bekanntesten Musicals.

Die mit Peter Kühn und den Interpretinnen Anita Vidovic und Hella Boysen besetzte Gruppe „Musical-Company“ will das Publikum im Bibliser Bürgerzentrum in einer vielfältig inszenierten Bühnenshow und wechselnden Kostümen mit einzigartigen Musical-Highlights begeistern.

Das Ensemble nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die kunterbunte Welt der emotionsgeladenen Melodien: vom Londoner Westend über New York und Paris bis nach Vietnam.

Auf dem Programm stehen Klassiker aus Phantom der Oper, Cats, Evita, Miss Saigon, Beauty & The Biest, König der Löwen, Sissi sowie Melodien aus Tanz der Vampire, Night Fever, Grease, Mamma Mia, We will rock you und vielen anderen mehr.

Die Veranstaltung ist bestuhlt und die Sitzplätze sind nummeriert. Die Vorverkaufskarten gibt es zum Preis von 16 Euro im Rathaus Biblis, Zimmer E 13, sowie an der Information, und – sofern diese nicht besetzt ist – im Bürgerbüro, und zwar Montag bis Freitag 8 Uhr bis 11.30 Uhr sowie Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. An der Abendkasse kostet der Einlass 18 Euro.

Vor der Veranstaltung und in der Pause werden vom Gesangverein Frohsinn Biblis Getränke und belegte Stangen verkauft.

Info: Näheres unter http://kulturreihe.biblis.eu

