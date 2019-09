Buntes Treiben beim KAB-Flohmarkt

Biblis.„Alles wie immer“, lächelte Georg Flörchinger, Vorsitzender der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Biblis, der seit Jahrzehnten für die Organisation des Kinderkleider- und Spielzeugbasars des Vereins zuständig ist. Der Basar hatte mit 85 Ständen wieder seine Kapazitätsgrenze erreicht. Die Riedhalle war ausgebucht.

Neben den vielen Verkäufern kamen auch reichlich Käufer vorbei, die sich über gut erhaltene Textilien, Spielsachen und Babyausstattung freuten. Der Erlös aus dem Basar kommt einem sozialen Zweck für Kinder zugute. Flörchinger freute sich, dass der Basar der KAB selbst nach Jahrzehnten nichts von seiner Attraktivität verloren habe. „Obwohl es ja heute an jedem Wochenende zwei oder drei Kinderkleider- und Spielzeugbasare gibt“, erklärte Flörchinger. Als die KAB den Basar aus der Taufe gehoben hatte, sei das anders gewesen. Schnell waren die Verkaufstische vergeben, oft gibt es eine Warteliste für Nachrücker.

Flörchinger bummelte durch die Reihen des Flohmarktes. Viele Gesichter kennt er. Andere waren zum ersten Mal dabei. Yvonne Sperber mit Familie gehört zu den Dauergästen. „Wir waren schon sechs oder sieben Mal hier bei der KAB“, verrieten sie, aber auch, dass das jetzt wohl ihr letzter Verkaufsstand am Basar sei. Die Tochter ist bereits im Jugendalter und damit falle man auch langsam aus dem Raster für zu verkaufende Sachen. Spaß habe es ihnen in all den Jahren immer gemacht. Es sei schön, mit den Käufern in Kontakt zu kommen.

Zufriedene Rückmeldungen erhielt Flörchinger auch von vielen anderen Teilnehmern. „Gerade in der ersten Stunde ist immer die Hölle los, da kommt man kaum durch die Reihen“, wusste Flörchinger zu berichten. Später wurde es ruhiger, doch kaum einer ging mit leeren Händen nach Hause.

Ein Verkaufstisch kostet 8 Euro Standgebühr. Alternativ konnten die Verkäufer auch einen Kuchen für die Cafeteria backen. Hier war bei 50 Kuchen das Limit erreicht. Diese Anzahl verkaufe sich gut, so Flörchinger. Alle anderen Verkäufer zahlten die Standgebühr. Der Erlös, der gespendet wird, setzt sich somit aus den Standgebühren und aus den Einnahmen des Cafés zusammen. Wohin die Spende in diesem Jahr gehen wird, stand noch nicht fest. Sie soll aber in Projekte für Kinder fließen. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019