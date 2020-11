Bus fährt wieder über Nordheim

Nordheim.Noch in diesem Jahr wird es einen Internet-Hotspot im Alten Rathaus in Nordheim geben. Dann wird WLAN frei zugänglich sein, es kann aber auch gesichert werden. „Allerdings ist das Gebäude denkmalgeschützt, und wir dürfen außen keine Antenne anbringen. Die wird also innerhalb sein. Deshalb ist die Ausstrahlung nach außen auch nur im Bereich rund um das Gebäude möglich“, erläuterte Bürgermeister Volker Scheib in der jüngsten Ortsbeiratssitzung.

Der Festplatz direkt daneben liegt in dem Bereich und auch angrenzende Teile der Rathausstraße und der Straße „Zum Steiner Wald“. Einbauen wird die Antenne ein lokaler Handwerksbetrieb, der zugesagt hat, dass es bis Ende des Jahres klappt. „Dann können auch die Mitglieder des Ortsbeirats ihre Geräte komfortabler nutzten“, sagte Scheib. Ob das WLAN 24 Stunden offen sein und wann es verschlüsselt wird, ist noch nicht entschieden. Hier will die Gemeinde abwarten, wie sich die Nachfrage entwickelt.

Neue Wohnflächen im Blick

Ein Planungsbüro hat die gesammelten Erkenntnisse in Sachen neue Wohnflächen im Ortsteil zusammengetragen und jetzt an die Gemeinde geschickt. Zuerst muss die Verwaltung noch überprüfen, ob sich Fehler eingeschlichen haben, dann sollen die Unterlagen vorgestellt werden. Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt entschied sich dafür, den Bauausschuss nach Nordheim einzuladen und eine gemeinsame Sitzung in der Kultur- und Sporthalle zu machen. Als Termin wurde vorläufig Ende Januar, Anfang Februar ins Auge gefasst. Dann könnten alle Fragen besprochen werden.

Der Bürgermeister machte viele Mitteilungen. Unter anderem wird bei den etwas abseits stehenden Häusern der Straße „Am Rhein“ ein neues Straßenschild aufgestellt, weil bisher keines vorhanden war. An diesem werden dann die Hausnummern befestigt, die es Ortsunkundigen oder auch dem Rettungsdienst erleichtern, die Anwohner zu finden.

Die zugewucherten Brandwege, die auf der Sommertour moniert worden waren, werden über den Winter durch die Gemeinde freigeschnitten. Der Auftrag fürs Mähen der Gräben sei ebenfalls vergeben.

Die Schilder für den Radweg zwischen Nordheim und Wattenheim sind inzwischen angekommen und würden demnächst aufgestellt. Die Baustelle auf der L 3261 soll ab dem 7. Dezember beendet sein. Bis dahin gibt es weiterhin keine Möglichkeit, mit dem Auto in den Ortsteil durchzukommen. Es muss die Umleitung gefahren werden. „Die Entscheidung, das nicht einspurig mit Ampel zu machen, kam von Hessen Mobil. Sogar die Feuerwehr muss außenrum fahren. Es gibt keine Ausnahmegenehmigung“, sagte Scheib. Er bedauerte auch, dass der „Runde Tisch“ zum Thema Zufahrt zum Rhein nicht habe stattfinden können. Sobald es Corona zulasse, werde das nachgeholt.

Die Ortsvorsteherin freute sich darüber, dass bei Bedarf die Buslinie 642 ab 2021 wieder über die Ortsteile nach Worms fährt und die Gespräche mit dem Kreis erfolgreich waren. „Dazu müssen Fahrgäste eine Stunde vorher anrufen und das anmelden“, erklärte Renate Weissbrodt.

Die Verwaltung wird überprüfen, ob alle gemeindeeigenen Gärten im Ortsteil verpachtet sind, denn gerade zu Corona-Zeiten seien diese „sicheren Plätzchen“ außerhalb der Wohnung sehr begehrt. Scheib könnte sich in bestimmten Fällen, wenn die bisherigen Mieter aus Altersgründen den Garten nicht mehr so pflegen können wie bisher, eine Übergangsphase mit neuen jungen Mietern oder jungen Familien vorstellen. „Das hätte dann zudem einen sozialen Aspekt“, so Scheib.

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020