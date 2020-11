Busfahrt nach Worms kann ab Februar vorab bestellt werden

Biblis/Hofheim.Ein Rufbus soll ab Februar 2021 Biblis und die Ortsteile direkt mit der Stadt Worms verbinden. Dies teilte Kreisbeigeordneter und Verkehrsdezernent Karsten Krug während einer telefonischen Pressekonferenz am Dienstag mit. „Für uns ist das suboptimal“, sagte der zugeschaltete Bibliser Bürgermeister Volker Scheib. Dass die Fahrgäste den Bus vorab telefonisch bestellen müssen, hält er für eine Hürde.

„Es ist eine Option, die ausbaufähig ist“, betonte Bürgermeister Scheib. Zusammen mit den Ortsvorstehern Renate Weissbrodt (Nordheim) und Heinrich Ochsenschläger (Wattenheim) wolle er sich dafür einsetzen, dass die Bürger diese Hemmschwelle überwinden und den Bus tatsächlich anfordern. Feste Fahrzeiten hält der Bürgermeister für die bessere Lösung. Er möchte eine Nachbesserung erreichen.

Zur Erinnerung: Bis 2015 verkehrte die Linie von Biblis über Wattenheim, Nordheim und Hofheim bis nach Worms – da aber kein Parallelverkehr auf Straße und Schiene laufen soll und der Bahnsteig in Hofheim behindertengerecht umgebaut wurde, endet die Linie 642 seitdem am Hofheimer Bahnhof.

Wer in die Nibelungenstadt will, muss seit fünf Jahren in dem Lampertheimer Stadtteil in den Zug umsteigen. Gerade für Senioren kann dies sehr beschwerlich sein, wie uns Leser berichteten. Protest kam damals besonders von Nordheimern, die in Worms einkaufen oder dort bei Ärzten in Behandlung sind. Aber auch die Hofheimer schätzten die Busfahrt nach Worms, da sie so direkt in die Innenstadt gelangten. Bis heute haben sich die Bürger nicht mit dieser Lösung abgefunden. 1384 Unterschriften liegen Bürgermeister Volker Scheib inzwischen dazu vor. Da beim Kreis Bergstraße bis zum 15. Juli ein Anhörungsverfahren zum neuen Nahverkehrsplans im Landkreis lief, hatte Scheib im Sommer die bis dahin eingegangenen 858 Unterschriften übergeben. Die Unterzeichner fordern eine direkte Busverbindung nach Worms. Ab Februar soll diese Forderung durch den Einsatz eines Rufbusses erfüllt werden.

Flyer angekündigt

Es werde ein Info-Flyer an die Haushalte verteilt. Über die VRN-Hotline könne ab Februar die Weiterfahrt nach Worms bestellt werden. Mindestens eine Stunde vor Abfahrt soll dieser Anruf erfolgen. Dann wird dem Busfahrer mitgeteilt, dass die Fahrt nicht in Hofheim zu Ende ist, sondern er weiter nach Worms fährt. Von Montag bis Freitag gebe es neun Bestell-Optionen, samstags seien es sechs Möglichkeiten. Auch die Rückfahrt müsse so gebucht werden. Eine andere Lösung sei wegen der geringen Fahrgastzahlen im Moment nicht möglich, sagte Dennis Ulas vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Es soll vermieden werden, dass der Bus ohne Fahrgäste nach Worms fährt. „Die Tür für eine Wiederaufnahme ist nicht ganz geschlossen“, so Krug. Das hänge von der Nutzung der Buslinie ab.

„Es ist schon mal gut, dass es diese Möglichkeit gibt“, stellte Renate Weissbrodt fest. „Feste Zeiten wären aber besser.“ Die frühere, langjährige Hofheimer Ortsvorsteherin Rita Rose freute sich, „diese gute Nachricht an die Hofheimer weitergeben zu können“. Der nun vorgestellte Rufbus sei „ein Zeichen, dass die Anliegen der Bürger sehr ernst genommen wurden“. Allerdings betonte auch sie, dass feste Zeiten für eine direkte Fahrt nach Worms eine Erleichterung für die Nutzer darstellen würden.

Außer dem Rufbus bekommt Biblis noch eine Förderung über 27 500 Euro vom Kreis, die für Maßnahmen im Bereich des innerörtlichen Busverkehrs gedacht sind.

