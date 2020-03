BVB-Besuch als Höhepunkt

Biblis.Freudig überrascht zeigte sich Ralf Schuller, Erster Vorsitzender des BVB-Fanclubs Südhessen Borussen Biblis. Denn er konnte bei der Jahreshauptversammlung mehr als die Hälfte der Mitglieder willkommen heißen. Ziel des Fanclubs ist, gemeinsam zu den Spielen des BVB zufahren, um die Mannschaft zu unterstützen oder sie gemeinsam vor dem Fernseher zu verfolgen.

Schuller ließ die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren. Dazu gehörte auch das neue „Vereins-Wohnzimmer“ in den Räumlichkeiten des SV Vorwärts Bobstadt. Hier steht dem Fanclub seit 2019 ein eigener Raum zur Verfügung, der im Laufe des Jahres von den Mitgliedern in Eigenregie gestaltet wurde. Die Vereinsfarben Schwarz und Gelb dominieren natürlich. Fahnen, Schals, verschiedene Fanartikel und ein Schaukasten finden sich in diesem Raum. Weiterhin wurde ein eigener Fernseher installiert, um die BVB-Spiele gemeinsam verfolgen zu können. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, bestätigte Mitglied Norbert Linn.

Ralf Schuller sprach im Namen der Mitglieder dem Vorstand des SV Bobstadt ein ganz großes Dankeschön aus, dass sie dem Club hier eine feste Heimatstätte ermöglichten. Ein besonderer Dank ging zudem an Frank Schneider vom SV Bobstadt, der den Fanclub bei den gemeinsamen Events immer bestens bewirte.

Der Vorsitzende legte einige Zahlen vor: Neben wenigen Abgängen fanden zehn neue Fans den Weg nach Bobstadt. Aktuell zählt der Verein 46 Mitglieder. Neben dem gemeinsamen Fußballschauen treffen sich die Mitglieder auch noch zu verschiedenen Festen, etwa zur Weihnachtsfeier mit kleiner Tombola, bei der verschiedene Fanartikel des BVB verlost werden oder zum gemeinsamen Grillfest, dem Höhepunkt des vergangenen Jahres. Denn dort kam nicht nur die Fanbeauftragte des BVB Petra Stüker vorbei. Auch die Torwartlegende Teddy de Beer war zu Gast. „Für den Fanclub ein sehr erlebnisreicher Tag“, erinnerte sich Schuller.

Der stellvertretende Vorsitzende Bernd Fröbrich legte in Zusammenarbeit mit Schriftführerin Nina Pittner noch einige Berichte und Zahlen vor: Bis auf zwei Spiele hatten die Mitglieder alle Heimspiele des BVB besucht. Auch bei Auswärtsspielen waren mehrere Mitglieder des Fanclubs vertreten, etwa beim UEFA Champions League Spiel beim FC Barcelona. Zu künftigen Spielen geht es mit neuen Jacken mit Vereinsemblem, die die Mitglieder in zwei Ausführungen gekauft haben.

Fröbrich und Pittner dankten dem Kartenbeauftragten der Südhessen Borussen, Matthias Siegl, der sich mit großem Eifer um Karten für die jeweiligen Spiele bemüht. Bei der Vorstandswahl blieb das bewährte Team weiterhin bestehen: Vorsitzender Ralf Schuller, stellvertretender Vorsitzender Bernd Fröbrich, Kassenwart Stephan Morweiser, Schriftführerin Andrea Fröbrich und Beisitzerin Nina Pittner. str

