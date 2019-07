Camp für Kinder und Jugendliche

Bürstadt.Der Tennisclub Bürstadt veranstaltet ein Trainingscamp für Kinder und Jugendliche in der Woche vom 29. Juli bis 2. August auf seiner Anlage. TC-Trainer Felix Kircher leitet das Camp, das für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren geeignet ist. Geboten wird eine Betreuung von 9 bis 16 Uhr mit Mittagessen und Getränken. Täglich gibt es drei Stunden Tennistraining sowie Koordinations- und Konditionsschulung. Am Nachmittag ist ein abwechslungsreiches Programm mit Schwimmbadbesuchen und Workshops – geplant. Am Freitag, 2. August, findet ein Abschlussturnier statt. Außerdem ist ein Grillabend mit Eltern geplant. Die Kosten betragen für Mitglieder 160 Euro und für Nichtmitglieder 170 Euro. Für Erwachsene bietet der Verein im gleichen Zeitraum ebenfalls ein Tennis-Camp an. Dieses findet von 17 bis 18.30 Uhr statt. red

Info: Anmeldeformular und Infos unter www.tc-burstadt.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.07.2019