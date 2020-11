Castor-Transport: Aktionsbündnis warnt in Biblis vor radioaktivem Müll

Biblis.Das Bündnis „Castor stoppen“ hatte am Dienstag zu Mahnwache und Protest gegen den Castor-Transport aufgerufen, der zu diesem Zeitpunkt schon von Norddeutschland in Richtung Biblis rollte. Am frühen Dienstagabend fanden sich die Aktivisten zu einem kleinen Protestmarsch durch Biblis zusammen. Gemeinsam – und begleitet von einer fast ebenso starken Zahl an Polizeibeamten – liefen die Aktivisten vom Camp aus über die Brücke an der Wattenheimer Straße weiter und bog in die Darmstädter Straße ein. Im Chor wurde laut „Hopp, hopp, hopp – Atomtransporte Stopp!“ gerufen. Vor dem Schulgebäude gab es eine etwa 20-minütige Kundgebung mit drei kurzen Redebeiträgen. Unter den rund 80 Demonstrationsteilnehmern befanden sich auch Sympathisanten der Partei „Die Linke“.

„Macht endlich Schluss mit diesem Transport-Unsinn“, rief Franz Wagner, der als Erster das Mikro in der Hand hatte. Er erinnerte daran, dass es, wenn in den Zwischenlagern die Genehmigungsfrist in etwa 25 Jahren abgelaufen sei, ja immer noch kein Endlager gebe. „Das Zeug bleibt hier mindestens bis 2050 oder noch länger.“ Außerdem wisse ja niemand, was dann aus dem Inhalt der Castoren werde, und in welchem Zustand sich die Brennstäbe befänden, die ja weiter strahlen, Hitze abgeben und in denen es zu Kettenreaktionen kommen könnten. Auch rosten könnten die Behälter.

Erinnerung an das Jahr 2010

Mediziner Michael Wild hielt anschließend eine flammende Rede und „entschuldigte“ sich dafür, dass an diesem Abend coronabedingt nur so wenig Demonstranten gekommen waren. Er erinnerte an 2010. Damals waren bis zu 30 000 Atomkraftgegner nach Biblis gekommen.

„Wir stehen hier nicht als Anti-AKW-Bewegung, sondern weil wir uns wirklich Sorgen machen, was uns in Zukunft passieren könnte“, so Wild. Er kritisierte scharf die Grünen: Ohne Jürgen Trittins Genehmigung in 2002 würde es dieses Zwischenlager in Biblis vielleicht gar nicht geben. Es sei ihm ferner wichtig, dass das Bündnis „Castor stoppen“ auch weiterhin eine parteiunabhängige Bewegung bleibe. „Wir bleiben weiter misstrauisch und außerdem solidarisieren wir uns mit den Aktivisten im Hambacher Forst!“

Bündnis-Pressesprecher Herbert Würth erinnerte in seiner Rede daran, dass es bundesweit etwa ein Dutzend Mahnwachen gibt. Es sei viel zu gefährlich, diese Fracht durch halb Deutschland zu fahren. Außerdem sei gerade das wiederaufbereitete Uran – also Plutonium in eingeschmolzenem Glas – noch viel brisanter, was die Radioaktivität betreffe. Würth kritisierte zudem das Erneuerbare Energien Gesetz, dass zu bürokratisch sei und den schnellen Ausbau der Windenergie bremse.

Das Bündnis ist der Meinung, dass es ermöglicht werden müsse, die Castoren erst einmal an den Standorten Sellafield oder La Hague zu lassen, um weitere Transporte zu vermeiden. „Des Weiteren fordern wir, alle AKW und auch alle Kohlekraftwerke so schnell wie möglich stillzulegen.“ Danach löste sich die Versammlung auf und die Teilnehmer kehrten zum Protestcamp am Bahnhof zurück.

