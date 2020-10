CDU Biblis mit Rücklauf zufrieden

Biblis.Die Bibliser CDU ist zufrieden mit den Rückläufen ihrer Bürgerbefragung. Zur Halbzeit hätten eine stattliche Anzahl an Bürgern der Großgemeinde die Möglichkeit genutzt, sich zu Wort zu melden – etwa zwei Drittel online, die Übrigen in Papierform. CDU-Vorsitzender Konstantin Großmann freut sich über die Resonanz. „Wir leeren täglich die Briefkästen in Biblis, Nordheim und Wattenheim. Wir freuen uns sehr, dass die Bevölkerung diese Möglichkeit der Mitgestaltung aktiv nutzt.“

Auch ließen sich bereits einzelne Themenfelder erkennen, bei denen die CDU dringenden Handlungsbedarf sieht. Noch bis zum 25. Oktober haben die Bürger der Großgemeinde die Möglichkeit, an der Befragung teilzunehmen. red

Info: Fragebogen unter www.cdu-biblis.de

