CDU Biblis radelt durch Wattenheim

Biblis.Die Bibliser CDU lädt am Montag, 10. August, zur Sommertour nach Wattenheim ein. Zur zweiten Rundfahrt mit dem Rad treffen sich alle Teilnehmer um 19 Uhr am Friedhof. Anschließend geht’s gegen 19.30 Uhr zum alten Wasserwerk, um über eine Ortsumgehung zu sprechen. Dabei will die CDU einen möglichen Verlauf der Umgehungsstraße aufzeigen und über Vor- und Nachteile diskutieren. Letzte Station ist um 20.30 Uhr am Spielplatz bei der Feuerwehr, bevor die Sommertour bei einem kühlen Getränk im Hofladen Ochsenschläger ausklingt. Dabei können die Teilnehmer auch gleich Informationen zur solidarischen Landwirtschaft erhalten. Wer Lust hat, mitzuradeln und mitzureden ist gerne gesehen. red

