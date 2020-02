CDU lädt Kinder zweimal ein

Biblis.Die CDU Biblis lädt zu zwei Fastnachtsveranstaltungen für Kinder ein. Am Sonntag, 9. Februar, 15.11 Uhr, findet die Kinderfastnacht in der Kultur- und Sporthalle in Nordheim statt. Durch den Wegfall einer örtlichen Veranstaltung für den Nachwuchs möchte die CDU diese Lücke schließen und den jungen Jecken sowie deren Familien einen närrischen Nachmittag mit Spiel, Spaß und Musik bieten. Am Dienstag, 25. Februar, geht es dann mit dem traditionellen Kinderfasching der CDU im Bürgerzentrum Biblis weiter. Auch hier beginnt die Veranstaltung um 15.11 Uhr. Bei beiden Feiern ist der Eintritt frei.

Die Ehrenamtlichen der CDU haben sich tolle Spiele für die Kleinen ausgedacht. Auch wird es eine Bastelecke für die Jüngeren geben, und eine Wurfbude sorgt ebenfalls für Abwechslung. Die Nachmittage werden mit einem großen Finale beendet. Für Essen und Getränke ist jeweils gesorgt. str

