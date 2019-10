CDU-Landespolitiker informieren sich in Biblis

Biblis.Über den Rückbau des Atomkraftwerks Biblis und die Entstehung des Energie-Wohn-Parks im Helfrichsgärtel III informierte sich eine Gruppe der CDU-Landtagsfraktion. Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hörten sich bei einem Treffen im Infozentrum auf dem Kraftwerksgelände die Vorträge von RWE-Sprecher Alexander Scholl und Bürgermeister Felix Kusicka an.

Der seit zwei Jahren laufende Rückbau soll in 13 Jahren abgeschlossen sein. „Dann steht nur noch die Betonhülle“, machte RWE-Sprecher Alexander Scholl den Gästen deutlich. Noch unbeantwortet ist die Frage, wie es dann mit dem Gelände weitergehen soll. Alle waren sich darüber einig, dass der Standort über eine gute Infrastruktur verfüge. Aber Nachbarn für die kommenden Jahre bleiben die Zwischenlager für Atommüll. So hat die Halle für hochradioaktiven Atommüll, in der die Castoren mit den abgebrannten Brennstäben untergestellt sind, noch eine Betriebsdauer bis zum Jahr 2046.

Auf die Nachfrage unserer Zeitung, wie die Suche nach einem Endlager vorangehe, antwortete Marco Gaug, Referent der CDU-Landtagsfraktion, dass neue Denkansätze bei der Versachlichung der Diskussion um einen Standort für ein Endlager helfen könnte. Es sei die Frage, ob „alle Nationalstaaten ein Endlager haben müssen, oder es zentrale Standorte in Europa geben könnte.“ Ihm sei bewusst, dass die rechtliche Lage in Deutschland eine andere sei, ergänzte er. Bisher herrscht die Maßgabe, dass der in Deutschland verursachte Atommüll auch hier gelagert wird.

Alexander Scholl führte den Gästen anhand von Bildern vor Augen, dass der Rückbau des Atomkraftwerks sich innerhalb der Gebäude abspielt. „Es werden Räume leer geräumt, um dort neue Technik einzubauen.“ Diese diene dazu, abgebaute Teile von Radioaktivität zu säubern und deren Volumen zu reduzieren, damit sie in die Gitterbox passen, die in die Anlage zur Freimessung geschoben wird. Nur so sei der messtechnische Nachweis möglich, dass die Abbaumaterialien so wenig Radioaktivität aufweisen, dass sie nicht mehr überwacht werden müssen. Denn der Großteil davon soll wiederverwertet werden.

Bürgermeister Felix Kusicka stellte den CDU-Landtagsabgeordneten den Energie-Wohn-Park im Neubaugebiet Helfrichsgärtel III vor. Mit diesem Projekt habe Biblis das Thema Umweltschutz in den Mittelpunkt gerückt – schon vor „Fridays for Future“, wie Kusicka betonte. Fossile Brennstoffe kämen nicht zum Einsatz. Stattdessen gebe es Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Batteriespeicher in den vorgesehenen 67 Häusern, die einen KfW 40 Plus Standard hätten. Rund 22 Häuser seien geplant, im Bau oder bereits bewohnt. Außerdem gebe es öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge und ein Car-Sharing-System für E-Mobilität. „Wir müssen uns beim Land immer wieder in Erinnerung bringen und über unsere Projekte informieren“, sagte Kusicka nach dem Treffen. ps

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.10.2019