CDU startet mit Fragebogen in den Wahlkampf

Biblis.Die Bibliser Christdemokraten gehen erstmals mit einer Bürgerbefragung in den Kommunalwahlkampf. Diese wurde bei einem Pressegespräch vorgestellt. Eingeladen hatten CDU Vorsitzender Konstantin Großmann, Liselotte Blume-Denise und Christopher Wetzel.

Die CDU Biblis betritt hier nicht nur Neuland, sie wagt sich letztlich auch auf dünnes Eis. Erstmals werden 13 Fragen an alle wahlberechtigten Bürger gestellt. Es sind Fragen zu den Themenbereichen Kultur und Sport, Wirtschaft und Verkehr, Bauen und Wohnen, Bildung und Soziales sowie Leben in der Riedgemeinde.

Vor allem der letzte Fragenkomplex dürfte für die Christdemokraten interessant werden. Hier wird nicht nur nach besonderem Handlungsbedarf gefragt, sondern die Bürger sollen offen sagen, wo ihnen der Schuh drückt und welche Visionen und Ideen sie für die Zukunft der Gemeinde haben. Abschließend möchte die Partei wissen, wie die Bürger sich ihr Biblis im Jahr 2026 vorstellen.

„Für uns ist das Ergebnis offen. Wir werden die Bürgerbefragung auswerten und danach unser Wahlkampfprogramm ausrichten“, sagte Großmann. Mit Bürgermeister Volker Scheib will die Partei die Themen dann gemeinsam beraten.

Die Befragung beginnt sofort. Noch diese Woche sollen die Fragebögen in den Briefkästen von rund 4000 Bibliser Haushalten einschließlich der Ortsteile landen. Enden wird die Aktion am Sonntag, 25. Oktober. So lange haben die Bürger Zeit, das achtseitige Heft auszufüllen.

Einwerfen kann man seinen Antwortbogen in drei eigens hierfür montierte Briefkästen. Diese befinden sich in Biblis an einem Haus Ecke Darmstädter- und Bürstädter Straße. Der CDU-Briefkasten in Nordheim hängt beim Apfelhof Biebesheimer und der für Wattenheim am Hofladen Ochsenschläger. Doch auch online steht der Bürgerfragebogen ab der kommenden Woche zur Verfügung. Verteilt wird nur jeweils ein Fragebogen pro Haushalt. „Sollte es in einem Mehrpersonen-Haushalt Bürger geben, die unterschiedliche eigene Wünsche und Ideen haben, bietet sich das Online-Angebot an“, ergänzte Christopher Wetzel.

„Das Ganze bleibt anonym. Wir fragen nicht nach personenbezogenen Daten. Wir wollen lediglich das Alter der ausfüllenden Person wissen, die Anzahl der Mitglieder im Haushalt und in welchem Ortsteil sie wohnt“, so Großmann.

Ob das alles letztlich auch Aussagekraft hat, wird sich im Rücklauf zeigen. Seitens der Organisatoren hofft man optimistisch auf rund 30 bis 50 Prozent Beteiligung. „Wir haben viel Zeit und Geld in diese Aktion investiert. So etwas gab es bislang seitens der CDU Biblis noch nicht“, sagte der Vorsitzende, der auf eine gute Beteiligung der Bibliser hofft.

Mitte November will die CDU das Ergebnis der Bürgerbefragung der Öffentlichkeit präsentieren.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.09.2020