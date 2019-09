CDU und SPD beschließen Bibliser Beitritt zum KMB

Biblis.Mit dem Förderprogramm Stadtumbau in Hessen und dem Vertrag mit der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) standen zwei wichtige Themen auf der Tagesordnung der Bibliser Gemeindevertretung.

Hans-Michael Platz, Fraktionsvorsitzender für die CDU, stellte klar, dass es sich beim Städtebauförderprogramm nicht um ein Leuchtturmprojekt des Bürgermeisters gehe, sondern um ein Projekt für alle Bibliser. „Und wir verzichten auf sechs Millionen Fördergelder, wenn wir heute nicht zustimmen“, war seine Aussage. Auch Sven Vollrath (SPD) sagte die Stimmen seiner Partei zu: „Wir befassen uns schon so lange mit diesem Projekt. Da kann ich die Politikverdrossenheit mancher Bürger verstehen, weil es so lange nicht vorwärts ging.“

Fischer mokierte sich, dass zu Beginn des Projektes 2011 viele Berater hohe Summen verschlungen hätten. Aber er wollte die Fördergelder nicht in Gefahr bringen. Und so sahen das auch seine sechs FLB-Kollegen und enthielten sich der Stimme. Alle übrigen stimmten dafür.

Yannick Winkler (CDU) hielt ein Plädoyer für den Beitritt zum KMB. Der Grundsatzbeschluss wurde im September 2018 gefasst. Der Tiefbauingenieur, den die Gemeinde beschäftigt hatte, ist Ende 2018 in Rente gegangen und die KMB hat diese Aufgaben bereits übernommen. „Der Beitritt ist eine wegweisende Entscheidung für die nachfolgenden Generationen“, meinte er. Ewald Gleich (SPD) war ebenfalls der Ansicht, dass diese Entscheidung für die Zukunft getroffen werden muss. Und er betonte noch einmal: „Das ist eine Entscheidung der Gemeindevertretung und nicht des Bürgermeisters. Und wir treten in einen Zweckverband ein und ,verkaufen‘ unsere Kläranlage nicht.“ Platz ergänzte, dass Biblis in mehreren Zweckverbänden ist, unter anderem beim ZAKB.

Mehrheit von CDU und SPD

Fischer hatte noch versucht, den Punkt kurzfristig von der Tagesordnung nehmen zu lassen, war aber damit gescheitert. Die CDU und die SPD stimmten für den Beitritt, die FLB mit ihren sieben Stimmen dagegen. Auch beim Punkt Fortschreibung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK), das die Projekte für den Stadtumbau beschreibt, enthielt sich die FLB. Die übrigen Parteien stimmten zu. Bei der Gründung einer Wohnraumagentur sagte sie Nein. Es gab noch zwei Enthaltungen aus den Reihen der CDU.

Der Gründung des Gesundheitsnetzwerkes NORIE stimmten alle zu bis auf vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen der FLB. Beim Punkt Jahresabschluss 2018 waren sich wieder alle einig und stimmten für die Entlastung des Gemeindevorstands.

Bürgermeister Felix Kusicka teilte noch mit, dass zwei Langzeitarbeitslose dem Bauhof zur Verfügung stehen. Das hatten die Gespräche mit der Agentur Neue Wege ergeben.

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.09.2019