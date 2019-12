Chaotische Schiffsreise

Biblis.In der Bibliser Filminsel machen die Kultur- und Kinderfilm-Staffeln zwar Pause bis Anfang Januar. Aber Filmspaß gibt es weiterhin. Von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Dezember, läuft jeweils um 20 Uhr „Das perfekte Geheimnis“ unter anderem mit Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Jella Haase und Jessica Schwarz.

Sieben Freunde, drei Frauen und vier Männer, kommen eines Abends mal wieder zum Essen zusammen. Sie haben die Idee, ein Spiel zu spielen. Jeder legt sein Handy in die Mitte des Tisches, und ganz egal, wer nun welche Bilder oder Nachrichten geschickt bekommt, alles muss mit den anderen geteilt werden. Telefonate sind nur über den Lautsprecher erlaubt.

Was als kurzweiliger Zeitvertreib beginnt, der ein bisschen Spannung in den Abend bringen soll, führt schon bald zu einigen peinlichen und angespannten Situationen voller Überraschungen. Und schon bald droht nicht nur die Stimmung zu kippen, auch die langjährigen Beziehungen stehen durch die Aufdeckung von brisanten Lügen und Geheimnissen auf dem Spiel.

Spontane Kreuzfahrt

Am ersten Januarwochenende, Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Januar, jeweils 20 Uhr, geht’s aufs Schiff. „Ich war noch niemals in New York“ ist ein Musical mit Titeln von Udo Jürgens. Für die Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg ist ihr Beruf das Wichtigste im Leben. Das ändert sich allerdings, als ihre Mutter Maria nach einem Unfall ihr Gedächtnis verliert und plötzlich nur noch eines weiß, dass sie noch niemals in New York war. Kurzentschlossen flieht die resolute Dame aus dem Krankenhaus und schmuggelt sich als blinde Passagierin an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, um die Weltstadt endlich hautnah zu erleben.

Ihrer Tochter bleibt nichts anderes übrig, als sich gemeinsam mit ihrem Maskenbildner Fred auf die Suche nach ihrer Mutter zu machen. Aber das Schiff legt ab, bevor Lisa es schafft, Maria von Bord zu bekommen. Es beginnt eine chaotische Reise quer über den Atlantik. Zu sehen sind Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu und Katharina Thalbach. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.12.2019