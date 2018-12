Chor macht Träume hörbar

Biblis. Alles, was sich die Menschen zur Weihnachtszeit wünschen, setzten die Aktiven des Bibliser Gesangvereins Frohsinn bei ihrer Weihnachtsfeier musikalisch in Szene. Im adventlich dekorierten Saal des Bürgerzentrums leuchteten nicht nur die Lichter am Tannenbaum; schneebedeckte Fachwerkhäuschen, Schneemann, Engel, kleine Holzarbeiten und Tannengrün unterstrichen die festliche Atmosphäre. Chorleiter Herbert Ritzert gelang es mit dem gemischten Chor, mit Violinen- und Klavierspiel, die Wünsche der Menschen in Lieder zu kleiden.

Die Illusion von blinkenden Sternen in dunkler Nacht, von Träumen und Wünschen nach Frieden setzte die Frohsinn-Familie musikalisch gekonnt um. Von Liebe und Fröhlichkeit sang der Chor. Sängerin Erika Scheffe unterstrich die Adventsstimmung mit Josef von Eichendorffs Gedicht „Markt und Straßen sind verlassen“. Herbert Ritzert bot mit Geiger Ewald Glombik „Weihnachtliche Traummelodien“.

Von Träumen handelte auch das Gedicht von Luana Wenz. Der gemischte Chor widmete sich ebenfalls dem Thema Traum. Mit weihnachtlichen Liedern glänzte zudem Luca Wiechers, der Enkelsohn der Vorsitzenden Inge Gölz. Obwohl ihr fast die Stimme versagte, ließ sie es sich nicht nehmen, die Mitglieder und Gäste zu begrüßen. Luca wurde auch für sein kleines Klavierkonzert gefeiert.

Viel Beifall erhielten auch Charly Bartsch, Ferdi Mieth, Hubert und Hans Seibert für ihren „Sterzinger Andachtsjodler“. Stimmen der Sehnsucht weckte der gemischte Chor mit „Glocken der Heimat“ oder „Selige Weihnachtszeit“. Zudem brachte er das Publikum zum Singen. Gemeinsam schwärmten Chor und Gäste von leise rieselndem Schnee und intonierten „Alle Jahre wieder“. Inge Gölz’ Tochter Birgit Wiechers trug eine Weihnachtsgeschichte vor.

Gänsehaut stellte sich bei „Liebe ist unendlich“ und „Halleluja“ ein. Zum abwechslungsreichen Programm, das Chorleiter Herbert Ritzert zusammengestellt hatte, gehörte auch der „Abendfrieden“ des Männerchors. Bariton Ferdi Mieth erhielt bei „Jerusalem“ volle klangvolle Unterstützung vom gemischten Chor. Dafür gab es viel Applaus, und auch für die „Selige Weihnachtszeit“ wurden die 36 singenden Frauen und 18 Männer beklatscht.

Bei der Weihnachtsfeier ehrten die Vorsitzenden Inge Gölz und Hans Seibert verdiente Mitglieder. Sie dankten Ritzert für die gute Zusammenarbeit mit einem Präsent und einem Blumenstrauß für Gattin Christiane. Im Anschluss verteilten sie die begehrten Tombola-Preise.

