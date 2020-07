Chorproben beginnen im Freien

Nordheim.Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt und unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Corona-Vorschriften konnten in der vergangenen Woche die beiden Nordheimer Chöre endlich wieder singen. Am Mittwoch trafen sich die Mitglieder des Popchors und am Donnerstag der gemischte Chor zur langersehnten Probe. Auf dem Platz hinter dem Alten Rathaus wurden desinfizierte Stühle mit dem vorgeschriebenen großen Abstand in drei Reihen aufgestellt. Der Dirigent hatte seinen Platz im entsprechenden Abstand direkt an den Eingangsstufen. Der Popchor konnte seine gesamte Zeit gut nutzen, der gemischte Chor musste die Probe allerdings regenbedingt nach einer Stunde abbrechen. Nun hoffen alle Chormitglieder auf trockenes Wetter, damit in den kommenden Wochen weiter gesungen werden kann. red

