Comedy in voller Länge

Biblis.In Zusammenarbeit mit der Bibliser Kulturreihe ist am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, der Comedian Jonas Greiner mit seinem Programm „In voller Länge“ in der Filminsel zu Gast. Der 22-jährige Thüringer beschäftigt sich in seinem Solo-Debüt mit den alltäglichen Fragen des Lebens: „Was bringt dir dieses Abitur eigentlich?“, „Wie wird man eigentlich so groß?“ oder „Wer sind Sie, und was machen Sie in meiner Wohnung?“

Greiner nimmt seine Zuhörer mit auf eine Reise von seinem Heimatdorf bis in die Hauptstadt Berlin, vom Hier und Jetzt und den Problemen seiner Generation bis hin zur ganz großen Weltgeschichte. Er betrachtet die Welt mit viel Ironie, manchmal spitz und manchmal frech.

Greiner schafft es, Gesellschaftskritik und scharfsinnige Beobachtungen mit alltäglichen, lustigen Geschichten zu verbinden. Sich selbst nimmt er auch ins Visier. Egal ob Abschlussfahrt, Körpergröße oder seine Thüringer Heimat: Jonas Greiner nimmt es mit Humor. Auch seine Länge. Denn das Leben ist zu schön, um kurz zu sein.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro. Die Tickets sind in der Filminsel, bei Hollerbach, Lesezeit und online auf filminsel-biblis.de/ticketshop erhältlich. cid

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.02.2020