Biblis.Die Filmwoche beginnt im Bibliser Kino mit der Komödie „Voll verschleiert“ am heutigen Donnerstag um 20 Uhr. Darin geht es um die Studenten Armand und Leila, die einen gemeinsamen Studienaufenthalt in den USA planen. Doch als Leilas Bruder Mahmoud nach einem längeren Aufenthalt im Jemen stark verändert zurückkehrt, ist das gute Verhältnis der beiden gefährdet. Mahmoud ist nun tief religiös und gegen Leilas Beziehung mit einem Nicht-Muslim. Also denkt sich Armand einen Plan aus: Er absolviert einen Crashkurs in Sachen Islam, verkleidet sich als voll verschleierte Muslima und gibt sich als Studienkollegin von Leila aus. Ausgerechnet Mahmoudverliebt sich in die mysteriöse Frau.

In 3D läuft von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. April, jeweils um 20 Uhr der Fantasie-Streifen „Black Panther“ – der erste schwarze Superheld in einem Comic-Film.

Nach den Ereignissen von „The First Avenger: Civil War“ bereitet sich T’Challa alias Black Panther darauf vor, seinen Platz als König einzunehmen. Doch der Söldner Erik Killmonger will ihm die Regentschaft streitig machen und sucht sich Unterstützung beim zwielichtigen Ulysses Klaue. Um das Erbe seines Vaters zu bewahren, tut sich der Held mit CIA-Agent Everett K. Ross zusammen. Mit der Kriegerinnentruppe und Spionin Nakia nimmt Black Panther den Kampf gegen die Schurken auf.