Corgi auf Abwegen

Biblis.Ab sofort flimmert in der Bibliser Filminsel lediglich der Hauptfilm an den Wochenenden über die Leinwand. Die Kulturfilm-Reihe am Donnerstag und die Kinderfilme an den Sonntagen machen Sommerpause.

„Royal Corgi – Der Liebling der Queen“ ist ein Animationsfilm, der im kommunalen Kino von Freitag, 21. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, jeweils 20 Uhr, in 3 D gezeigt wird. Seit Rex ein kleiner Corgi-Welpe war, lebte er bei der britischen Königin im Buckingham Palast. Er ist der Liebling der Queen und treibt mit seinen Allüren Prinz Philip in den Wahnsinn. Doch während eines Staatsbanketts fällt er in Ungnade, und das Leben in Saus und Braus ist für ihn zu Ende. Rex findet sich auf Londons Straßen wieder und muss sich – wie jeder andere Streuner – durchschlagen und ums Überleben kämpfen. Aber so schnell gibt der Corgi nicht auf und will auf jeden Fall zurück in den Palast. Er findet auf diesem Weg auch neue, sehr hilfreiche Freunde. cid

