Corona durchkreuzt Pläne und Wünsche

Wattenheim.Nur wenige der insgesamt 670 Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung der SG NoWa. So konnten in der Wattenheimer Turnhalle die geforderten Abstände ohne Mühe eingehalten werden. Vorsitzender Joachim Bormuth ließ das Berichtsjahr 2019 Revue passieren und erinnerte an Veranstaltungen neben dem Sportbetrieb: Neujahrsempfang, Motto-Abend „Mallorca“, Grillen, Kerwe in Wattenheim und Nordheim sowie Weihnachtsmarkt in Nordheim. Bei vier Theatervorstellungen sorgten die „Dollbohrer“ für Vergnügen.

Tanzgruppe aufgelöst

Auf „eine harte Probe“ sah sich die gesamte SG NoWa gestellt, als sie den Ausschluss eines Mitgliedes und die Auflösung der Tanzgruppe durchstehen musste. Die Corona-Pandemie durchkreuzte dann die Wünsche und Hoffnungen fürs neue Jahr. Der komplette Spielbetrieb ruhte von März bis Mitte August. Erst nach und nach – und dem Erstellen entsprechender Hygienekonzepte – konnten die einzelnen Abteilungen wieder Sport treiben.

„Wir mussten alle geplanten Veranstaltungen absagen“, bedauerte Bormuth. Er kritisierte, dass von Seiten der Gemeinde noch immer kein Sportplatzkonzept entwickelt wurde, jedoch die Flutlichtanlage in Wattenheim bereits abmontiert sei. Zudem informierte er darüber, dass die Gemeinde mittlerweile einen externen Berater hinzugezogen habe – nach „unzähligen Gesprächen, die seit 2011 über ein verbindliches Sportplatzkonzept für Biblis geführt würden. Nachdrücklich erklärte Bormuth, dass seine Amtszeit 2021 endet. Er möchte Platz machen für die jüngere Generation und wünscht sich, dass diese den Verein mit neuen Ideen beleben.

Die Fußballmannschaften haben den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Auch die Herzsportgruppe, Zumba, Gymnastik und die Volleyballer sind wieder aktiv. Sorge bereitet Hallenwart Armin Tremmel die Belüftung in der Nordheimer Sporthalle: „Hier muss man sich Gedanken machen“, machte er deutlich. Der gesamte beratende Vorstand stand zur Wiederwahl und erhielt das Vertrauen der Anwesenden. Auch Rechnerin Nicole Arnold und der geschäftsführende Vorstand konnten dank genauer Kassenprüfung entlastet werden. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.09.2020