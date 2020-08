Cris Cosmo kommt nach Biblis

Biblis.Musik in „Bella‘s Garten“ in Biblis gibt es immer mal wieder. Am 1. August trat die Band „Sound J.A.C.K.“ mit Jazz, Blues und Soul auf. Aber Wirtin Izabela Grotjan hat noch ein Ass im Ärmel: Am Samstag, 15. August, spielt Cris Cosmo.

„Er vermittelt auch Künstler, und eigentlich wollte ich von ihm Musiker engagieren, mit denen er gerade nicht dienen konnte. Da machte er den Vorschlag, dass er ja selbst bei mir auftreten könnte“, erzählt Izabela Grotjan. Sie konnte es kaum glauben, dass der Nominierte für den Echo und den German-Songwriting-Award ausgerechnet bei ihr im Biergarten in der Darmstädter Straße singen will. Noch kennt sie ihn nicht persönlich. Auf ihn aufmerksam geworden ist sie durch Jenny Demel vom Strandbistro am Riedsee, wo sie selbst oft zu Gast ist.

Geplant ist, dass Cris Cosmo mehrere Sets spielt. Das Konzert am 15. August geht von 18 bis 22 Uhr. Unterstützt wird er bei seinem Auftritt von Drummer Michl Fischer. Die Besucher dürfen sich unter anderem auf Stücke von seinem fünften Album „Jaguar“ freuen. Der Sänger ist bekannt dafür, live besonders gut zu sein und das Publikum mitzunehmen. Kürzlich war er schon in der Region zu sehen. Mitten in der Coronazeit hatte er Ende Mai einen Auftritt am Wormser Festplatz im Autokino, als dort noch die Carantena-Arena stand.

70 Sitzplätze möglich

„Seine Motivation ist, dass er uns Wirten helfen will in dieser schwierigen Zeit. Zum anderen suchen auch die Musiker nach Auftrittsmöglichkeiten. Was kann da derzeit besser sein als Open-Air“, erklärt Izabela Grotjan. Im Biergarten kann sie 70 Sitzplätze anbieten. Und sie hat auch nichts dagegen, wenn Passanten zuhören, denn sie nimmt keinen Eintritt.

Grotjan hat schon viele gute Bands in ihrer Gaststätte erlebt. „Manchmal wundert man sich, dass sie nicht mal in die Charts kommen, obwohl sie alle ausgezeichnete Musiker sind“, meint die Wirtin. Falls es wirklich regnen sollte, werde sich eine Lösung finden – eventuell verschiebt sie dann den Auftritt.

Cris Cosmo mischt verschiedene Musikstile miteinander Pop, Reggae, Hip-Hop und elektronische Beats und verbindet sie mit Texten auf Deutsch, die direkt ins Herz der Zuhörer zielen. Er bringt sie zum Tanzen und zaubert damit ein Lächeln in die Gesichter.

Reservierung möglich

„Ich freue mich sehr darauf, ihn persönlich zu treffen, bisher haben wir ja immer nur telefoniert oder übers Handy geschrieben“, erzählt Izabela Grotjan. Noch hat sie etliche freie Plätze, aber das dürfte sich bald ändern, schätzt sie. Wer einen Sitzplatz reservieren möchte, kann dies unter 0151/51 07 77 10 tun.

© Südhessen Morgen, Freitag, 07.08.2020