Dachrinne und Eisen entwendet

Biblis.Mehrere Meter einer Dachrinne sowie andere Eisenwaren wurden am Dienstag in einen weißen Pritschenwagen mit Wormser Kennzeichen verladen. Dem Besitzer ist dadurch laut Polizei ein Schaden von 800 Euro entstanden. Der Diebstahl ereignete sich nach Aussagen von Arbeitern in den Mittagsstunden. Während das eingerüstete Haus in der Darmstädter Straße verputzt wurde, sei gegen 13.30 Uhr ein Mann in den Hof gelaufen, habe die neun Meter lange abgebaute Dachrinne, ein über fünf Meter langes Fallrohr aus verzinktem Blech, vier Endstücke und andere Eisenware in den Pritschenwagen geräumt und sei losgefahren. Die Polizei in Lampertheim ermittelt wegen Diebstahls und sucht unter der Telefonnummer 06208/944 00 Zeugen, die Hinweise geben können. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.05.2019