Damen I überzeugen mit Ergebnis in Teamarbeit

Biblis.Der Tennisclub hat seine Medenrunde beendet und zieht sich langsam von den Freiluftplätzen zurück in die Tennishalle. Trainer Sascha Schnöller gab zum Abschluss eine Zusammenfassung über die vergangene Saison und die erreichten Platzierungen der aktiven Mannschaften.

Einen hervorragenden zweiten Platz erspielten sich die Damen I in der Verbandsliga. „Ann Kathrin Thoma spielte eine super Runde und gewann alle Einzel. Obwohl sie derzeit für ihr Staatsexamen im Oktober lernen muss“, so Schnöller. Die Tschechin Nelly Jandova hatte nur drei Mal gespielt und dabei sogar ein Einzel verloren. Das hat gezeigt, dass die Damen nicht wegen ihr im vergangenen Jahr die Klasse gehalten haben, sondern dass es ein Verdienst des gesamten Teams war.

Die Vorbereitung im Winter hat Früchte getragen. Damals hatte sich Schnöller den Leistungstrainer Stefan Hoffmann in seinen Stab geholt. Mit dessen Arbeit sei er sehr zufrieden. Hoffmann bringt sowohl fachliche als auch menschliche Qualitäten mit. Eine weitere gute Spielerin fehle noch. Der TCB hält Ausschau, obwohl das schwierig sei, denn alle die in Frage kämen, seien Leistungsträgerinnen bei ihren Vereinen. Im Winter sollen die Damen I für die dritte Saison in der Verbandsliga fitgehalten werden.

In der zweiten Mannschaft der Damen spielten in der Medenrunde zwei frühere Gruppenliga-Spielerinnen mit und so schafften sie den Durchmarsch in die Bezirksoberliga. Nur vier von 48 Spielen gingen verloren. Die Herren I gingen motiviert in die ersten Spiele, hatten aber eine schwere Gruppe mit drei Absteigern erwischt. Außerdem waren sie laut Schnöller die schwächste Mannschaft. Im dritten Spiel fehlte Spitzenspieler Oliver Lack, ohne den die Chancen auf einen Sieg schwanden. So stiegen die Herren letztendlich aus der Bezirksliga ab. Im Kader gibt es für die nächste Saison keine Änderungen und die Herren I wollen wieder aufsteigen.

Im Bereich der Herren II in der Kreisliga sind alle Spieler der U 18 an die Mannschaft herangeführt worden. „Alle kamen zum Einsatz und haben auch schon ein paar Spiele gewonnen“, berichtete der Tennistrainer. Am Ende fehlten nur drei Matchpunkte zum Aufstieg, was vor der Runde überhaupt nicht das Ziel gewesen sei. Sehr unglücklich verlief die Runde für die Herren 30 in der Gruppenliga. Sie hatten ausgerechnet die stärkste der vier Gruppen erwischt und die Nummer eins, Daniel Kissel, fiel die komplette Runde aus. Hier steht der Abstieg in die Bezirksoberliga an.

Die Damen 30 und die Herren 60 erspielten sich in der Gruppenliga einen sehr guten zweiten Platz und das obwohl das Ziel der Klassenerhalt war. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018