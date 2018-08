Das Abenteuer beginnt

Anzeige

BIBLIS.Der große Tag ist da: Ausgestattet mit Ranzen und Schultüten beginnen 43 Kinder in Biblis ihre Grundschullaufbahn. Für einen schönen Start haben die zweiten Klassen der Schule in den Weschnitzauen ein buntes und abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Dann folgt der große Moment, der Aufruf der Kinder und die Aufteilung in die Klassen. Mit dem Lied „Wir sind Kinder“ begrüßt der Chor die Erstklässler.

Rektorin Nicole Skubella wendet sich in ihrer Rede an Kinder und Eltern. „Ihr könnt bald lesen, rechnen und schreiben“, sagt sie den Kleinen. Den Erwachsenen legt sie an Herz: „Unterstützen Sie ihr Kind, loben Sie ihr Kind!“ Um Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen, brauche es Zeit und Ermutigung. Hermann Snaschel, Vorsitzender des Fördervereins, lädt zum Mitmachen ein, um die „Wünsche für diese Schule und seine Schüler und spannende Ideen“ umzusetzen.

Bürgermeister Felix Kusicka wünscht sich für die Eltern und Schüler viel Vertrauen – und auch Zuversicht für den neuen Lebensabschnitt. Zum Schulstart überreicht er ein Scherenset für jede Klasse. Für die Kinder gibt es eine Rechenkette, ein Armband für alle Erstklässler.