„Das ist ein Heimspiel hier“

Biblis. Die Treppe zur Bühne nimmt er so beschwingt, dass sie kippt. „Ich wäre fast auf Ihrem Schoß gelandet“, sagt Hans-Joachim Heist zu den Zuschauern vorne. „Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, sich umzusetzen“, meint der 69-Jährige. Schon kichert der ganze Saal in der Filminsel. Heist geht rasch auf Tuchfühlung zum Publikum. Der Komiker weiß natürlich, dass die Vorstellung ausverkauft ist. „Wieso sind dann diese Plätze frei? Wissen Sie, wo die sind? Nicht? Biblis ist doch nicht so groß!“

Sein Spruch „Noch’n Gedicht“ ist Programm: Hans-Joachim Heist gastiert als Heinz Erhardt in Biblis. „Das ist ja gewissermaßen ein Heimspiel hier.“ Von seinem Wohnort Pfungstadt, „also Pungscht“, hat er es nicht weit. Daher kennt sich der Schauspieler gut aus in der Region - was das Publikum natürlich super findet. Auch dass er die Filminsel so lobt: Einfach großartig sei die Arbeit des Vereins, der das alles auf die Beine stelle. „Was wären wir ohne das Ehrenamt?“ Viel Applaus.

Bis Heist zum „Meister der Wortverdrehung“ kommt, hat er sich bereits in die Herzen des Publikums gespielt. Der 69-Jährige verwandelt sich sekundenschnell: Er setzt die markante Brille auf die Nase und fängt an zu lachen, dabei werden seine Gesten raumgreifender - ganz in Erhardt-Manier. Frei nach dem Motto: „Wer sich selbst auf den Arm nimmt, erspart anderen die Arbeit.“

„Ich fahre Eisenbahn, obwohl ich eigentlich keinen Zug vertrage“ - aus Angst vor steifem Nacken. Klassiker des Kultkomikers spricht das versierte Publikum direkt mit. „Die Made“ und „König Erl“ gehören dazu, auch Kolumbus. Zu Letzterem fügt Heist (und nicht Erhardt) bissig hinzu, der Entdecker wäre besser wie ursprünglich geplant nach Indien gefahren statt nach Amerika. Dort würden sogar Gruselclowns zum Präsidenten gewählt. Was zu Halloween passe. Wobei er sich fragt, warum „Hallo Wien“ nicht nur in Österreich stattfindet.

Vor der Pause greift er zur Schnapsflasche und singt „Immer wenn ich traurig bin, trink ich einen Korn“. Nach zig Gläsern bekennt er, dass es sich um Wasser handle, genauer gesagt um „Rheinwasser“, fügt er grinsend hinzu. In Blödellaune will er das nächste Lied einem Ort in der Nähe widmen. „Wattenheim“ ruft es aus der ersten Reihe. Aufs Gespräch lässt sich Heist gerne ein, verspricht der Zuschauerin sogar, mal vorbeizukommen. Sie lädt ihn zum Abstecher nach Nordheim und dem Gruselvergnügen dort ein. Auch Gäste aus Balkhausen begrüßt er per Handschlag. Und er stellt fest: „Aus Hofheim ist ein ganzer Bus da!“

Gäste loben Mimik und Gestik

„Kennen Sie die Verdauungsstrecke der deutschen Autofahrer? Essen, Darmstadt, Pforzheim.“ Manche Witze sind albern, gibt der 69-Jährige selbst zu, doch dem Publikum gefällt’s. „Ich bin wieder ein Schelm heute“, meint er mehrfach mit seinen ausholenden Gesten. So erzählt er von der Reise mit einer Bekannten und wie dünn diese sei. „Sie sah aus wie eine Hundehütte: in jeder Ecke ein Knochen.“ Trotzdem gelingt es ihm, nicht ins Blöde abzudriften.

„Mimik und Gestik hat er sehr gut drauf“, lobt Jürgen Kraus im Kinosaal. „Von der Stimme passt es auch, nur manchmal kommt er ein bisschen raus.“ Besonders gut findet der Erhardt-Fan aus Hofheim die aktuellen Bezüge. „Das mit Trump war genial.“ Ilona Wehe aus Bensheim kann das nur unterschreiben: „Es ist toll.“ Sie findet Heinz Erhardt klasse und Heist ebenso - auch als cholerischen Hassknecht in der „heute show“. „Da spiele ich einen zurückhaltenden, sehr stillen Kommentator“, sagt er später vergnügt. In der Rolle des Cholerikers sei er ab November wieder im ZDF zu sehen. Er pausiere nur wegen der Tournee. Die führt ihn übrigens sowohl als Heinz Erhardt als auch als Hassknecht durch die ganze Republik.

