Biblis.Das Zeitfenster zu einem Start der Handball-Saison 2020/21 schließt sich. Bis zum 25. Februar müsste der Trainingsbetrieb unter Wettkampfbedingungen wieder aufgenommen werden, um am 15. März einen letzten Versuch zu starten, mit einer einfachen Runde Auf- und Absteiger zu ermitteln. Ein Szenario, an das niemand mehr glaubt. Auch Sascha Schnöller, Trainer des A-Ligisten TG Biblis nicht.

Für den 39-Jährigen ist klar, dass die Saison beendet ist, bevor sie überhaupt begonnen hat. „Das ist wirklich schade für uns. Wir hatten im letzten Sommer eine richtig starke Vorbereitung, waren gut drauf. Vielleicht hätten wir uns sogar etwas nach oben in der Tabelle orientieren können“, so Schnöller. Nun hat er seine Spieler mit einigen kleinen Hausaufgaben versorgt, „aber im Großen und Ganzen halten sie sich alleine fit. Momentan fällt es aber auch allen schwer, sich richtig zu motivieren“, hat der TGB–Coach erkannt.

Keine Abgänge zu erwarten

Gleichzeitig registriert Schnöller, der erst im Frühjahr kurz vor dem damaligen Saisonabbruch das Traineramt bei den Gurkenstädtern übernommen hat, einen positiven Blick auf die nächsten Monate: „Die Jungs sind schon heiß darauf, dass es endlich wieder losgeht, sie die Mitspieler wieder sehen können. Auch wenn die Motivation jetzt gerade fehlt: Sobald es grünes Licht gibt, wird sie umso größer wieder da sein“, ist der Übungsleiter überzeugt.

Dass er seinen Posten weiterführt, steht für Sascha Schnöller außer Frage: „Ich habe ja eigentlich noch gar nicht richtig angefangen“, schmunzelt er. Und auch was den Kader angeht, erwartet er keine Veränderungen, auch wenn noch keine detaillierten Gespräche stattgefunden haben: „Stand jetzt wird niemand uns verlassen. Und aufhören will nach so einem Jahr ohnehin niemand. Jeder will es jetzt noch einmal wissen.“

Ein verlorenes Jahr?

Insgesamt sieht der Trainer das Jahr als „eher verlorenes“ an. Dies liegt in erster Linie daran, dass er schon einige ältere Akteure in seinem Team hat: „Da wird man schon zwei, drei km/h langsamer“, so Schnöller. Er hofft, dass spätestens ab Juni wieder das reguläre Mannschaftstraining absolviert werden kann und dass dann wieder eine erfolgreiche Vorbereitung auf eine im September beginnende Saison durchgezogen werden kann. „Schön wäre es, wenn wir uns vielleicht ab April wieder zu lockeren Laufeinheiten im Freien treffen könnten. Aber in erster Linie wird es dann darauf ankommen, viel mit dem Ball zu arbeiten. Denn eine solch lange Pause wird an keinem Spieler ohne Auswirkungen vorbeigehen.“ Abzuwarten bleibt es in Augen des TGB-Trainers auch, wie die anderen Mannschaften die Corona-Pause überstehen: „Ich denke, niemand kann einschätzen, wie der Neustart gelingen wird und in welcher Verfassung die Spieler sein werden.“ Schließlich gäbe es neben dem sportlichen Aspekt auch vielfach berufliche und private Veränderungen durch die Pandemie. „Das Wichtigste ist, dass es im Frühjahr wieder losgehen kann. Alles andere wird sich dann zeigen.“ me

