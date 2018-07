Anzeige

Biblis.Was ist in den Vereinen zu tun, nachdem die neue Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) in Europa in Kraft getreten ist? Diese Frage stellte sich die Bürgerstiftung Biblis. Sie hatte dazu den externen Datenschutzbeauftragten Hartmut Schmidt aus Griesheim eingeladen, der das Wichtigste erläuterte.

„Die Vereine sind an uns herangetreten und haben sich diese Veranstaltung gewünscht“, erklärte Britta Spatz, die Vorsitzende der Stiftung. Dementsprechend viele Interessierte waren ins Rathaus gekommen, um sich einen Überblick zu verschaffen und Unklarheiten anzusprechen. 26 Vereine aus Biblis und den Ortsteilen waren mit mehreren Vertretern anwesend.

Schmidt hatte seinen Vortag so aufgebaut, dass er zunächst über die Grundlagen der europäischen DGSVO sprach. Die enthält 99 Artikel und 173 Erwägungsgründe. Das Datenschutzrecht verbiete grundsätzlich den Umgang mit personenbezogenen Daten, erlaube dies dann aber doch unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel mit der Einwilligung der Betroffenen.