Defekte Pumpe im Block B

Biblis.Im abgeschalteten Block B des Bibliser Kernkraftwerks ist eine kaputte Schlauchverbindung zu einer Pumpe innerhalb des Reaktorgebäudes entdeckt worden. Das teilten sowohl die Betreiber RWE als auch das Hessische Umweltministerium am Dienstag mit.

Das Strahlenschutz-Überwachungspersonal habe den Schaden bereits am 5. März bei routinemäßigen Überprüfungen festgestellt. Die betroffene Pumpe befinde sich im unteren Teil des Reaktorgebäudes, hieß es weiter. Hier werden Abwässer gesammelt und in das nukleare Abwassersystem transportiert, wo sie aufbereitet werden. Die Leckage an der Pumpe sei durch den Einbau eines neuen Schlauchs sicher abgedichtet worden.

Der Schaden sei meldepflichtig. Weder das Personals, noch die Umgebung oder die Anlage seien gefährdet gewesen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.03.2020