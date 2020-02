Defektes Ventil an Waggon

Biblis.Gleich zweimal ist die Bibliser Feuerwehr wegen eines undichten Ventils an einem Güterzug-Waggon ausgerückt. Dort war eine stark riechende und brennbare Flüssigkeit ausgetreten. Der erste Einsatz erfolgte am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr.

Nach Auskunft der Feuerwehr stand der Zug zu diesem Zeitpunkt im Bibliser Bahnhof. Der Lokführer hatte berichtet, dass es nach Gas oder Lösungsmittel rieche. Die Werksfeuerwehr BASF Ludwigshafen wurde hinzugerufen. Ein mit Atemschutz und Messtechnik ausgerüsteter Suchtrupp habe an einem der Waggons ein undichtes Ventil gefunden. Die Stelle sei abgedichtet worden. Allerdings hätten Passanten am Montag erneut starken Geruch wahrgenommen. Rund zehn Waggons, darunter der mit dem defekten Ventil, waren in den hinteren Bereich des Bahnhofsgeländes geschoben worden, der übrige Zug hatte Biblis bereits verlassen.

Eine erneute Überprüfung habe ergeben, dass das Ventil immer noch undicht gewesen sei, berichtete der stellvertretende Gemeindebrandinspektor Christian Neumann. Deshalb sei entschieden worden, die Flüssigkeit in einen anderen Behälter umzupumpen. Dafür sollten die Waggons auf ein Nebengleis gezogen werden, um den Bahnhof, der erneut gesperrt war, wieder freizugeben. Die Arbeiten begannen gegen 17 Uhr und dauerten bis weit in die Nacht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Messungen hätten ergeben, dass von der Flüssigkeit keine Gefahr ausgehe. Diese sei nicht ins Erdreich gelangt, sondern nur mit dem Waggon in Kontakt gekommen. ps

