Biblis.Neben Auftritten und verschiedenen Aktionen freute sich Andrea Weis, stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Kirchenmusik Biblis (KKM), bei der Jahreshauptversammlung vor allem über die Gründung eines Jugendorchesters und dessen Teilnahme an einem Workshop des Diözesanverbandes Bezirk Hessen im September vergangenen Jahres. „Dies kam so gut bei den Kindern an, dass wir auch in diesem Jahr daran teilnehmen“, erklärte Weis.

Sie ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Dabei erinnerte Weis an das „Festliche Konzert“ der KKM im Januar und an das 30-jährige Bestehen des Flötenkreises, das mit einem Schülerkonzert gefeiert wurde. Die langjährige Flötenlehrerin Maria Marschalk beendete zum Ende des Sommersemesters ihre Tätigkeit. Eine Weile suchte der Verein nach einer Nachfolgerin. „Wir fanden in Charlotte Volland aus Worms eine gute Flötenlehrerin“, sagte Weis. Zurzeit befinden sich sechs Flötenkinder bei der KKM in Ausbildung.

Weitere Aktivitäten prägten das Jahr, so die musikalische Begleitung der Prozessionen an Palmsonntag und Fronleichnam, der Gottesdienst an Ostersonntag in Wattenheim und der Feldgottesdienst beim Vogelschutzverein in Wattenheim. Die KKM spielte zudem bei der St. Martinsfeier in Wattenheim sowie beim Choralblasen im Altenheim „Am Weichweg“ in Biblis mit der Übergabe des Friedenslichtes durch die Katholische Arbeitnehmerbewegung. Zudem waren die Musiker am zweiten Weihnachtsfeiertag beim Gottesdienst in Wattenheim zu hören. Hinzu kamen die Teilnahme am Gurkenfest sowie der Besuch in Gravelines.