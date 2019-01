Den Fünfzigsten groß gefeiert

Biblis.Das 50-jährige Bestehen der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) Biblis hat das Jahr 2018 geprägt. „Wir hatten im Bürgerzentrum unsere große Jubiläumsfeier“, berichtete Vorsitzender Georg Flörchinger im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Gemeindezentrum. Weitere Veranstaltungen zum Jubiläum waren der Vortrag mit Professor Friedhelm Hengsbach zum Thema „Arm und Reich“. In der Filminsel wurde – zur Freude der Zuschauer – der Film von der ersten Kinderfreizeit 1981 vorgeführt.

Daneben gab es noch zahlreiche andere Aktivitäten. Zum Beispiel die Gottesdienste und Andachten am Josefstag, die Betstunde und die meditative Nachtwanderung am Gründonnerstag, der Emmausspaziergang mit anschließendem Gottesdienst, die Maiandacht an der Weschnitzkapelle, die Frühmeditation „Vor Tau und Tag“ in Maria Einsiedel und die Aktion Friedenslicht.

„Die findet immer mehr Zuspruch bei den Biblisern“, freute sich Flörchinger. Die Kinder- und Jugendfreizeit führte nach Fulda und das Vater-Kind-Wochenende fand im Pfadfinderheim Donnerskopf statt. Mitglied Patrizia Klink zeigte den Biblisern ihre Heimatstadt Worms, die Städtefahrt ging nach Esslingen und die Adventure-Tour zum Imberg. Darüber hinaus gab es die Mitmach-Aktionen wie den Weihnachtsmarkt rund ums Bibliser Rathaus, die „Entspannung mit Klangschalen“ mit Silvia Berger, die wegen der großen Nachfrage zweimal angeboten werden musste, der KAB-Filmabend mit Moderator Wolfgang Luley, „Heilende Sprache“ mit Sabine Schuldes und das Kreativ-Wochenende in der Pfaffenau-Halle.

„Auch in Sachen soziales Engagement waren wir aktiv und haben wie immer den Hungersonntag im Bürgerzentrum und den Kinderbasar in der Riedhalle ausgerichtet“, berichtete der Vorsitzende weiter über die rund 40 Veranstaltungen. Er bedankte sich bei allen Aktiven, die mitgewirkt haben, und bei allen, die dazu gekommen sind. Im Anschluss gab Heinrich Männl seinen Kassenbericht. Der Beitrag wurde das erste Mal seit 2010 von Bundesverband wieder erhöht. Grund dafür waren die allgemein gestiegenen Kosten, teilte er mit.

Als neuer Kassenprüfer wurde Marcel Kranz gewählt. Er wird das gemeinsam mit seinem Vater Rainer machen, der dieses Amt noch ein weiteres Jahr ausübt. Marcel Kranz ist auch für die Kinder- und Jugendfreizeit verantwortlich, die vom Sonntag, 30. Juni, bis Samstag. 6. Juli (die erste Woche der Sommerferien), nach Rothenburg ob der Tauber führen wird. „Wir haben noch einige Plätze frei. Mitfahren können Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren“, erklärte Kranz. Erstaunlicherweise war die Fahrt gleich nach Bekanntgabe Anfang Januar zu drei Viertel ausgebucht. „So einen Ansturm hatten wir schon lange nicht mehr“, sagte Marcel Kranz. Anmeldungen nimmt er unter marcelkranz@gmx.de entgegen.

Der nächste Termin der KAB ist der Kinder- und Spielzeugbasar am Samstag, 2. Februar, ab 13 Uhr in der Riedhalle. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.01.2019