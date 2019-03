Den Wert von Nahrung schätzen lernen

Biblis.„Schmeckt das Pausenbrot nicht, landet es vermutlich im Müll. “ Damit, so kritisierte Pfarrer und KAB-Bezirkspräses Norbert Eisert, beginne im kleinen schon die Lebensmittelverschwendung. Im Großen endet dies in den wirtschaftlichen Interessen globaler Firmen, die mit Nahrungsmittelspekulationen Geld und nicht den Menschen in den Vordergrund stellen. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Bibis gestaltete zum Tag des heiligen Josef, dem Schutzheiligen der KAB, gemeinsam mit Eisert sowie dem Bibliser Geistlichen Ludger M. Reichert einen Gottesdienst in St. Bartholomäus zum Thema „Börsenspekulation von Lebensmitteln“.

Hochriskante Warentermingeschäfte würden massiv den Lebensmittelpreis beeinflussen, was wiederum dazu führe, dass viele Menschen Essen nicht mehr bezahlen könnten und daher Hunger leiden müssten. Gewinnmaximierung lasse hier keinen Platz für Moral und Ethik. Dieses Thema setzt die KAB kritisch und zum Nachdenken anregend um. „Nahrungsmittelspekulationen töten Menschen“, war von Friedel Berg bei der Einführung zu hören. „Als ich ein Kind war, kannte ich den Begriff Börsenspekulation gar nicht.

„Menschen leiden Hunger“

„Aber ich kannte die Botschaft meiner Eltern: Spiel nicht mit dem Essen, es gibt Menschen auf der Welt, die Hunger leiden“, führte er weiter aus. Die Botschaft und Mahnung seiner Eltern habe Betroffenheit bei ihm ausgelöst und seine Haltung und Werte im Umgang mit Brot und Lebensmittel bis heute geprägt. „Spiel nicht mit dem Essen – heute spielen große Konzern mit Lebensmittel“, zog Berg negative Parallelen. Das Wetten auf Lebensmittel sei ein unwürdiges Spiel mit dem Hunger der Menschen und trage nur den Unternehmern Riesengewinne ein.

Wichtige Vorbilder

Bezirkspräses Norbert Eisert sprach mit dem Wegwerfen des Pausenbrotes die Haltung von Heranwachsenden an, die für mehr Respekt im Umgang mit Nahrung sensibilisiert werden sollten. Hierfür seien Vorbilder wichtig. „Die KAB bezieht immer wieder Stellung, zeigt, dass etwas nicht stimmt. Dies gehört mit zum Sozialauftrag der Bewegung. Die Welt entfernt sich von christlichen Grundwerten, für welche die KAB solidarisch einstehen und ein Zeichen setzen möchte“, erklärte Pfarrer Eisert. Es ging um die gleichberechtigte Aufteilung von Nahrung, auch, dessen Wert zu schätzen, nicht immer nur „billig, billig“ und ebenso die Erzeuger respektvoll zu behandeln und zu bezahlen.

Ähnliche Gedanken trug Ursula Wenz bei einer Mediation während des Gottesdienstes vor. Hier ging es darum dankbar zu sein, dass einem reichlich Nahrung zur Verfügung steht, auch aus fremden Ländern. Dankbar zu sein für die Arbeit der Landwirte und Erzeuger, dass diese gerecht entlohnt und nicht ausgebeutet werden, damit sie auch eine Zukunft haben.

„Verbünde dich mit allen, die gerechtere Regeln im Welt-Agrarmarkt durchsetzen wollen“, sagte Wenz. Im Anschluss an den Gottesdienst lud die KAB alle noch zu einem gemütlichen Beisammensein mit Kochkäse mit Musik und Bauernbrot ein. Dazu gab es das bekannte Josefsbier, das in der Josefs-Brauerei in Olsberg im Hochsauerland hergestellt wird.

Arbeit für behinderte Menschen

Bei der Josefsgesellschaft handelt sich um einen Integrationsbetrieb, der behinderten Menschen einen Arbeitsplatz bietet. Respekt, Solidarität und die Liebe zu Menschen sind die Grundsätze dieser Gemeinschaft, wodurch das Gottesdienstthema nochmals passend aufgenommen wurde.

