Denkmal noch in Betrieb

Nordheim.Besonders viele Fahrradfahrer kommen an der Schwarzen Schließe im Steiner Wald vorbei und überfahren die Überlaufstelle im Damm, ohne deren wichtige Bedeutung zu erkennen.

Von hier bis fast an den Ortseingang von Wattenheim erstreckt sich ein Polder, um bei extremem Hochwasser des Rheins einen Teil der Fluten aufzunehmen. Damit soll der Anstieg des Hochwassers etwas gebremst werden, um die Städte und Gemeinden zu schützen, die weiter stromabwärts liegen.

Mit dem Bau des Neudeichs ab 1780 sollte ein Polder das dahinter gelegene Land vor Hochwasser schützen. Zuvor waren die Überschwemmungen oft weiträumig und hatten katastrophale Folgen. Jetzt konnten die Fluten in den Bereich zwischen dem alten und dem neuen Damm schwappen und den größten Hochwasserdruck abfangen. Heute liegen in diesem Poldergebiet ein Teil des Steiner Walds, die Burg Stein, wertvolle Feldflure, das Wattenheimer Kieswerk und die Freizeithäuser am Altried.

Etwa um 1850 befand sich im Steiner Wald noch die mittelalterliche Weschnitz, ein Bach, der oft viel Wasser mit sich führte und den Hochwasserdruck weiter verstärkte. Um dem abzuhelfen, wurde ein neu angelegter Entwässerungsgraben quer durch den Wald angelegt. Die Schwarze Schließe sollte verhindern, dass das Wasser aus dem neuen Graben bei hohen Pegelständen in den Rhein fließt. Stattdessen sollte der Polder als Überlauf dienen.

Die Schließe versieht immer noch ihren Dienst. Sie ist ein Kulturdenkmal mit technischer Bedeutung: eine aus mächtigen Sandsteinquadern gebaute, massive Dammschleuse. In der Mitte ist ein großer eiserner Absperrschieber angebracht, der in der Regel geschlossen sein sollte. Nur bei sinkendem Hochwasser wird der Schieber hochgezogen, so dass das Wassers möglichst schnell in den Rhein abfließen kann.

Das letzte Mal lief der Polder nach den Dammbrüchen im Jahr 1955 voll. Danach wurde etwas unterhalb der Schwarzen Schließe, Richtung Weschnitzbrücke, eine künstliche Dammvertiefung angelegt, deren Oberfläche betoniert wurde. So ist das Bauwerk vor überlaufendem Hochwasser besser geschützt.

Die Überlaufstelle wurde durch die Ausgrabung der Burg Stein in den Jahren 1970 bis 73 auf der Landseite verbreitert. Bisher gab es zwar einige beachtliche Hochwasserwellen im Rhein, die aber immer nur bis wenige Zentimeter unter die Überlaufstelle angestiegen sind. So blieb die Polderfläche vor einer Überschwemmung verschont.

Südlich von Worms wurde erst vor einigen Jahren ein neuer Polder geschaffen. Finanziert wird dies vom Land Hessen. Sein Zu- und Ablauf wird mit einer aufwendigen Schleusenanlage geregelt. Dieser Polder kann schon bei mittleren Hochwasserständen geflutet werden.

