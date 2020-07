Der Deich - ein Damoklesschwert

Biblis. Das zeitweilige Problem mit dem Trinkwasser in der Vereinsgaststätte am Werrtor in Biblis haben die Geflügelzüchter längst gelöst: Es wurde eine provisorische Leitung gelegt, über die sie mit Gemeindewasser versorgt werden. Die Vereinskneipe „Bei Miro“ ist seit zwei Wochen wieder offen, wie gehabt täglich ab 11 Uhr. Dann ist da aber noch die geplante Sanierung des Weschnitz-Deiches, hinter dem die Gebäude der Geflügelzüchter liegen. Laut Gemeindeverwaltung wird frühestens im Winter klar sein, welche Ausmaße die Sanierung haben wird. Schlimmstenfalls muss der Verein umgesiedelt werden. Die Geflügelzüchter hängen also noch eine ganze Weile in der Luft.

Wie berichtet hatte das Gesundheitsamt untersagt, das aus einem Brunnen gewonnene Wasser als Trinkwasser zu benutzen. Proben hatten erhöhte Eisen- und Mangan-Werte sowie eine zu starke Trübung ergeben. Auf die Frage, ob das womöglich Folgen der landwirtschaftlichen Nutzung sind, sagt der Vereinsvorsitzende Hans Georg Müller: „Um Himmels willen, nein! Eisen und Mangan sind natürlich vorkommende Stoffe. Ihr Vorkommen hat erdgeschichtliche Ursachen.“ Müller ist Landwirt, er ist auch der Sprecher seiner Bibliser Kollegen.

Wegen der erhöhten Werte hatte die Vereinsgaststätte noch zwei Wochen über die pandemiebedingte Schließung hinaus pausiert. „Aber jetzt kommt sogar aus dem Wasserhahn in der Toilette reines Trinkwasser“, sagt Hans Georg Müller. Schriftführerin Hilde Heuser ergänzt, „Miro“, der Wirt, habe das Wasser für die Küche zuvor mitgebracht. Die neue Leitung für Trinkwasser von der Gemeinde sei nicht winterfest verlegt, erklärt Müller. Deshalb müsse bis dahin eine tragfähige, dauerhafte Lösung gefunden sein.

„Warten wir mal ab“

Diese Dauerlösung wird es vor einer konkreten Klärung von Art und Umfang der Deichsanierung aber nicht geben: Wie mehrfach berichtet wollen die Bibliser Gemeindevertreter die Sanierungspläne abwarten, bevor die Geflügelzüchter möglicherweise eine finanzielle Unterstützung zur Beseitigung des Problems bekommen.

Alexander Dinges, Leiter des Bibliser Bauamts, erklärt auf Nachfrage, er rechne vor November nicht mit einem Ende der Erörterungen über die Deichsanierung. Bei den zahlreichen Gesprächen mit übergeordneten Behörden über die Maßnahme ergäben sich immer wieder neue Fragestellungen, so Dinges. Die Gebäude der Vogelzüchter stehen unmittelbar am Fuß des Deichs. Von der Rückseite betrachtet, sieht es so aus, als würden die Häuser sich an den Deich schmiegen. Diese Nähe birgt allerdings ein enormes Risiko: Die Deichsanierung könnte schlimmstenfalls die Verlegung der Anlagen notwendig machen.

Und was dann? Auf diese Frage hin wirft Vereinsvorsitzender Müller die Stirn in tiefe Falten: „Das würde heißen, wir müssten alles noch mal von vorne machen. Das ist doch gar nicht zu schaffen.“ Der Geflügelzuchtverein wurde 1903 gegründet. Laut Müller sind die ersten Gebäude am Werrtor vor etwa 50 Jahren entstanden. Heute noch genügend freiwillige Helfer finden zu wollen, die abends und am Wochenende auf der Vereinsbaustelle arbeiten, sei aussichtslos. Am Ende gibt sich Hans Georg Müller zuversichtlich: „Warten wir es doch einfach mal ab.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020