„Der Nachwuchs liegt uns sehr am Herzen“

Biblis.„Es ist wichtig, in den Nachwuchs zu investieren, dieses zarte Pflänzchen zu pflegen und zu hegen“, betonte Kreisbrandinspektor Wolfang Müller bei der Jahreshauptversammlung des Feuerwehr-Vereins in Biblis. Und dies sei hier spürbar, Nachwuchs werde gefördert, die Einsatztruppe sei personell stabil. Darüber freuten sich auch Vorsitzender Marc Herrmann und Wehrführer Jakob Seibert.

Marc Herrmann berichtete über das Vereinsjahr der Feuerwehr, erinnerte an den Gottesdienst zum Florianstag, der von Manfred Gölz gestaltet wurde, sowie an die schöne Radtour. Sehr erfolgreich sei der Tag der offenen Tür gewesen, dieser stand 2017 unter dem Motto „50 Jahre Jugendfeuerwehr“ und wurde mit vielen Attraktionen gefeiert. So waren an diesem Tag die DLRG Biblis, das Bibliser Jugendrotkreuz, das Puppentheater der Feuerwehr Bobstadt, die Rettungshundestaffel Bensheim und die Feuerwehren aus Nordheim und Wattenheim präsent.

Der Vorstand Vorsitzender: Marc Herrmann Stellvertretender Vorsitzender: Daniel Möller Rechner: Manfred Gölz Schriftführer/Presse: Ralf Becker Jugendfeuerwehr: Patrick Kranz Kinderfeuerwehrwart: Thomas Kritsch Alters- und Ehrenabteilung: Franz Franck

Auch die zweitägige Teilnahme des Vereins mit einem Stand am Bibliser Weihnachtsmarkt sei gelungen gewesen. „Ein neuer Rekord wurde aufgestellt, wir verkauften noch mehr Kartoffelpuffer als im Jahr zuvor“, berichtete der Vorsitzende.