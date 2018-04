Anzeige

Warten auf das Endlager

„Passt in das Zwischenlager auch alles hinein?“, will ein Besucher wissen. „Nein“, sagt Werksleiter Horst Kemmeter, „das ist hier nur ein Puffer.“ Die Atom-Abfälle können wohl erst im Jahr 2027 in den „Schacht Konrad“ bei Salzgitter (Niedersachsen) abtransportiert werden. Dort entsteht das erste genehmigte Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. „Notfalls müssen wir das Zwischenlager in Biblis erweitern, falls das Endlager erst später fertig wird“, sagt Kemmeter.

Der Rückbau des Kernkraftwerks wird bis 2032/2033 dauern. Deshalb soll es hier noch lange Arbeitsplätze geben. Ursprünglich waren in Biblis während des vollen Leistungsbetriebs 670 RWE-Beschäftigte fest angestellt. Gegenwärtig sind es 300. „200 bis 250 dürften bis zum Ende des Rückbaus hier beschäftigt bleiben“, schätzt der Werksleiter.

Der Rückbau ist eine große Herausforderung. Die hochradiaktiven Brennelemente aus Block A sind schon in den Castoren im Standortzwischenlager SZL. Block B wird bis Jahresende frei von Brennelementen sein. Im SZL stehen 92 Castoren, zehn weitere kommen noch hinzu.

Die Beseitigung der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle dauert am längsten. Gegenwärtig baut RWE eine Hochdruck-Dekontaminationsanlage. „Wir müssen wie mit einem Kärcher auf der Terrasse das verstrahlte Material reinigen. Der Unterschied: Wir benötigen dafür einen Druck von bis zu 2500 Bar“, erklärt Sprecher Alexander Scholl.

Per Wasserstrahl werden die radioaktiven Verunreinigungen an der Oberfläche abgewaschen und beseitigt. Das Wasser wird über Verdampfer wiederaufbereitet. Der saubere Dampf steigt nach oben, die radioaktiven Partikel landen im Schlamm. Die Abfälle kommen in Behälter, die zwischen- und später endgelagert werden. RWE muss also gemäß dem Atomgesetz das Kernkraftwerk leerräumen, das radioaktive Material beseitigen und das saubere dem Wertstoffkreislauf hinzufügen. Am Schluss wird nur noch die Silhouette des Kernkraftwerks daran erinnern, dass in Biblis Jahrzehnte Atomstrom produziert wurde. „Was aus dem Standort und den Gebäuden wird, weiß heute keiner“, sagt Werksleiter Kemmeter. Klar ist nur, dass er dann schon lange in Rente sein wird.

