Der wertvolle Hauptgewinn bleibt in Biblis

Biblis. Die große Bescherung ging beim Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis (WVB) nach den Weihnachtsfeiertagen weiter: Denn bei der Schlussziehung der Adventsverlosung gab es Einkaufsgutscheine im Wert von 100, 200 und 500 Euro zu gewinnen. Helga Wetzel aus Biblis kann sich über den Hauptgewinn freuen, Claudia Bär wurde sogar zweimal gezogen und bekommt je einen Gutschein über 20 und 200 Euro. „Insgesamt waren etwa 3300 Karten in der Lostrommel“, berichtete Liselotte Blume-Denise vom WVB.

Alle Teilnehmer haben in der Adventszeit in Biblis eingekauft und Teilnehmerkarten für die Verlosungen ausgefüllt. Zum Teil gab es auch Sofortgewinne. Insgesamt fanden drei Verlosungen statt. Als Glücksfeen agierten stets Gurkenkönigin Paula I. und Prinzessin Larissa, so auch bei der letzten Ziehung bei Optik + Akustik Grätz in Biblis. Neben fünf Gutscheinen im Wert von 20 Euro und vier Einkaufsgutscheinen in Höhe von 50 Euro gab es noch die Supergewinne: Gutscheine für 100, 200 und 500 Euro. Diese sind in kleinere Beträge gestückelt, so dass sie in mehreren Geschäften eingelöst werden können.

Gutscheine für 20 Euro gingen an die Bibliser Claudia Bär und Nicole Wilhelm, Thomas Kritsch und Tanja Ess sowie an Günther Kraußmann aus Groß-Rohrheim. Über 50 Euro können sich Helen Riebel aus Lindenfels und die Bibliser Christa Henn, Martina Mutzbauer und Hildegard Rast freuen. Zwei Gutscheine über jeweils 100 Euro gewannen Luana Wenz und Ilona Müller, beide aus Biblis. 200 Euro als Gutscheine gehen an Erwin Mühlenbrock und Claudia Bär aus Biblis und den mit 500 Euro kann sich Helga Wetzel aus Biblis abholen. str

© Südhessen Morgen, Sonntag, 30.12.2018