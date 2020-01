Desolater Auftritt der FSG

Biblis.Der Stachel der Enttäuschung sitzt tief: Die FSG Biblis/Gernsheim unterlag im Auswärtsspiel der Handball-Bezirksoberliga beim TSV Pfungstadt klar mit 21:28 (9:16), wobei weniger die Niederlage an sich, als vielmehr die Art und Weise für Frust sorgte. Die Bezirksoberliga-Handballerinnen aus der Gurkenstadt zeigten nach ansicht ihres Trainers Bernd Seiberth „die mit Abstand schlechteste Leistung in dieser Saison“.

Durch die neuerliche Schlappe treten die Bibliserinnen im Abstiegskampf auf der Stelle, haben als Viertletzter weiterhin nur ein mageres Pünktchen Vorsprung auf Schlusslicht Dornheim/Groß-Gerau.

Gegen Pfungstadt gerieten die Gurkenstädterinnen schon in der ersten Hälfte entscheidend ins Hintertreffen. Bis zum 5:5 (11.) sah es noch respektabel aus, wenngleich Seiberth schon zu diesem Zeitpunkt die Leidenschaft und den Kampfgeist vermisste. Das sollte sich im weiteren Verlauf dann auch im Resultat niederschlagen: Pfungstadt zog auf 12:7 (23.) und 16:9 zur Pause davon. Und als die Gastgeber nach dem Seitenwechsel sogar mit elf Toren führten (24:12, 43.), war die Messe gelesen.

„Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff war das heute absolut zu wenig. Keine Spielerin hatte auch nur annähernd Normalform“, fand Coach Seiberth deutliche Worte, richtete den Blick dann aber auch gleich wieder nach vorne: „Wir werden das in den Trainingseinheiten in dieser Woche aufarbeiten und es nächstes Wochenende auf alle Fälle besser machen“, verspricht er. Dann geht es am Samstagabend im Heimspiel gegen den Tabellensiebten HSG Weiterstadt/Braunshardt.

FSG-Tore: Saskia Laudenbach (6), Lisa-Maria Argentino (4), Lisa Götz (4/2), Denise Neumann (4/4), Liboria Romano, Lisa Kreimes, Kerstin Bonifer (je 1). me

