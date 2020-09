Details zum Gaskraftwerk

Biblis.Die Firma RWE will in Biblis ein Gasturbinen-Kraftwerk bauen und betreiben und hat dafür beim Regierungspräsidium Darmstadt Genehmigungen beantragt. Dazu liegen ab Montag, 21. September, Unterlagen öffentlich aus oder sind online abrufbar. Das Gasturbinenkraftwerk mit 1080 Megawatt (MW) Feuerungswärmeleistung und 430 MW elektrischer Leistung bei einer maximalen Betriebsdauer von 1500 Stunden im Jahr soll zum 1. Oktober 2022 in Betrieb gehen.

Die Antragsunterlagen liegen bis 20. Oktober im Rathaus Biblis, bei der Gemeinde Groß-Rohrheim (Telefon 06245/90 77 70) und beim RP in Darmstadt (06151/12 37 52) aus. Um telefonische Anmeldung wird gebeten. Der Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung und mehrere Stellungnahmen sind unter https://www.uvp-verbund.de/he abrufbar. Die Antragsunterlagen stehen zudem auf der Internetseite des Regierungspräsidiums (rp-darmstadt.hessen.de) unter Presse/Öffentliche Bekanntmachungen/Umweltrecht.

Wer Einwände gegen die Pläne von RWE hat, kann diese bis 20. November schriftlich beim RP, den Rathäusern oder per E-Mail an Genehmigung-IVDa-431@rpda.hessen.de erheben. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.09.2020