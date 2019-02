Diana Hami malt für Festschrift

Biblis.Der FV Biblis fiebert seinem großen Jubiläum entgegen. 100 Jahre wird der Verein in diesem Jahr und begeht dies am Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum mit einem Festakt. Doch das Jubiläumsjahr ist erst ein paar Wochen alt und die Fußballer machen schon jetzt mit einer tollen Aktion von sich reden.

Um das Titelbild der Festschrift zu gestalten, die Mitte März veröffentlicht wird, lobte der traditionsreiche Verein einen Malwettbewerb in der Schule in den Weschnitzauen in Biblis aus. Vorgabe war unter anderem, dass das Vereinswappen und die Jubiläumszahl 100 in das Bild zu integriert wurden. Außerdem sollten auch noch fußballerische Elemente wie ein Tor oder ähnliches gemalt werden.

Die Resonanz konnte sich sehen lassen. Und so waren es knapp 100 Kinder aus den dritten und vierten Klassen, die sich an dieses anspruchsvolle Thema mit Hilfe ihrer Lehrer herantrauten. Unter den vielen schönen Bildern war es schwer, die besten herauszusuchen.

Drei Kinder wurden bei der Siegerehrung, die von Rektorin Nicole Skubella und FVB-Vorsitzendem Karlheinz Gölz vorgenommen wurde, ausgezeichnet. Dabei war es Diana Hami von der Klasse 4b, die sich den ersten Platz sicherte. Das von ihr entworfene Bild, bei dem das Vereinswappen des FV Biblis auf grünem Rasen zu sehen ist, wird das Titelbild der Festschrift schmücken.

Die junge Siegerin lebt erst seit drei Jahren mit ihrer Familie in Deutschland, hat sich aber inzwischen bestens integriert und spricht hervorragend Deutsch. Aber auch Diana König aus der 4c malte ein sehr schönes Bild, das auf dem Rücken des Buches zu sehen sein wird. Auf den dritten Platz kam ihre Klassenkameradin Lilly Berg.

Der FV Biblis ließ das Engagement der jungen Künstler nicht unbelohnt. So wanderten in die Klassenkasse der 4b von Diana Hamis 100 Euro. Und der Verwalter der Klassenkasse der 4v darf sich nach den malerischen Erfolgen von Diana König und Lilly Berg über 125 Euro freuen.

„Wir freuen uns, dass die Bibliser Kinder unseren Malwettbewerb so toll angenommen haben. Das ist der erste Höhepunkt in unserem Jubiläumsjahr“, erklärte Karlheinz Gölz und war begeistert von dem Echo. Beim Festakt des FV Biblis werden alle gemalten Bilder noch einmal ausgestellt.

