Diavortrag zeigt Unterwasserwelt

Biblis.Der Seniorentreff Biblis lädt am Mittwoch, 27. März, um 14 Uhr im Bürgerzentrum zum dritten Seniorennachmittag in diesem Jahr ein. Der begeisterte Hobbyfotograf Günther Eisenbeis wird mit seinen Aufnahmen in einem Diavortag die faszinierende Unterwasserwelt des Roten Meeres und des Indischen Ozeanes zeigen. Anhand von eindrucksvollen Unterwasserfotografien erfahren die Zuschauer eine Menge von den verschiedensten Meeresbewohnern und der Lebensweise von Steinkorallen, Fischen, Haien, Muränen und Seeschildkröten. Das Seniorenteam sorgt wie immer für Speisen und Getränke. Der Eintritt ist frei. Interessierte Senioren sind dazu eingeladen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019