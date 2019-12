„Die Ähn un das Anner“ zu Gast

Biblis.Am Mittwoch, 29. Januar, 20 Uhr, geht es in der Bibliser Filminsel weiter mit dem Kulturprogramm. Alice Hoffmann und Bettina Koch sind „Die Ähn un das Anner“ und zeigen ihr aktuelle Programm „Kluger Klatsch unn dumme Sprüch! … fies, froh, fetzig!“ Die „Ään“ ist ein flotter Feger und hessisch babbelndes Schlappmäulsche. Das saarländische „Anner“ein begriffsstutziges, aber gewieftes Provinz-Hausmütterchen mit Kittelschürze. Karten kosten an der Abendkasse 19 Euro. Zu 17 Euro sind die Tickets vorab in der Filminsel, bei Hollerbach, in der Lesezeit und online auf filminsel-biblis.de/tickets erhältlich. cid

