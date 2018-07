Anzeige

Wegen der hohen Temperaturen war es am Nachmittag ruhiger, die meisten Besucher nutzten die kühleren Abendstunden für einen Besuch. Wie zum Fassbieranstich: Bürgermeister Kusicka brauchte nur drei Schläge, bis das Freibier floss. Ein Höhepunkt war freilich die Krönung der 66. Bibliser Gurkenkönigin Paula I. - zudem lockte reichlich Livemusik aufs Fest. „An allen Festtagen spielten auf zwei Bühnen wieder Bands“, sagte Bruno Neumann zufrieden. Da die Bühnen ein wenig auseinanderstanden, flanierten viele Besucher von einer Band zur anderen über die Festmeile und blieben immer irgendwo noch „hängen“ - bei Freunden und Bekannten oder bei den kulinarischen Angeboten von Gastronomen und Vereinen.

Vor allem die Vereine halten das Gurkenfest in Ehren, die meisten beteiligen sich schon seit Jahrzehnten. Wie die Katholische Kirchenmusik Biblis, die ofenfrische Brezeln anbot. „Ich stehe schon seit Anfang der 1990er Jahre jedes Jahr in unserem Stand - und die Brezeln werden immer gut angenommen“, erzählte Adolf Ritzer von der KKM. Besucherin Anja Weckmann ergänzte: „Die gehören einfach zum Gurkenfest.“

Fußballer greifen ins Fass

Und noch etwas gehört dazu: die „Gummer“ selbst. 27 Jahre lang bot der Verein für Briefmarken und Münzkunde Biblis Salzgurken an. Im vergangenen Jahr konnte sich der Verein mangels Helfern nicht engagieren, und viele vermissten die Gurken. „Wir auch, daher habe ich gleich bei der Gurkeneinlegerei Hundeck nachgefragt, ob wir das gemeinsam machen können. Somit gibt es ab jetzt Gurken aus dem Fass bei uns am Stand des Fußballvereins Biblis“, verkündete Christopher Reis freudig. Sein Verein will dieses Angebot dauerhaft etablieren.

Ein echter Anziehungspunkt war erneut der Loungebereich der Turngemeinde Biblis, wo sich Massen an Besuchern zu Longdrinks und Musik tummelten. Eine andere Veränderung gab es ebenfalls: Es musste eine Stunde früher geschlossen werden, so dass die Livemusik nur noch bis Mitternacht zu hören war. So sollte es für die Anwohner angenehmer sein, doch die Besucher zeigten sich größtenteils überrascht. Und Kerwevadder Norbert Linn verkündete bereits: „Das kommt in meine Kerwerede!“

