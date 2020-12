„Die Leute wollen raus“

Schülerbeförderung statt Busreisen: Firmenchef Martin Müller. © Berno Nix

Biblis.„Im Moment fahren Busse von uns in Mainz, Bingen, Worms und Alzey. Wir haben uns überall beworben, wo zusätzliche Busse gebraucht wurden“, erzählt Martin Müller. Der Bibliser Busunternehmer hat aber etliche Fahrzeuge abgemeldet, als die komplette Reisebranche eingebrochen ist. „13 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit und bleiben es erst einmal: Es gibt ein Busreiseverbot.“

Die Einbußen schätzt Müller auf 30 bis 35 Prozent. Über die unerwarteten Aufträge in Sachen Schülerbeförderung freut sich der Firmenchef daher. Sie entspannen seine Situation etwas, er setzt wieder mehr Mitarbeiter ein. „Die leiden ganz schön“, bedauert er. „Obwohl wir das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent aufstocken.“ Trotzdem sei die Pandemie für seine Reisebusfahrer seit Monaten schwierig. „Sie verdienen zwar Geld, aber ihnen fehlen die Zulagen und Spesen, die sie sonst bei ihren langen Fahrten haben.“ Nun fahren sie wechselweise die zusätzlichen Routen.

Auch der Kreis Bergstraße buchte mehr Busse, um die Situation mit vielen Kindern auf engem Raum zu entzerren (wir berichteten). „So ruhig war es wohl noch nie in den Bussen“, sagt Müller. „Schon durch den Hybridunterricht, als die halbe Klasse daheim blieb, waren viel weniger Schüler unterwegs als sonst“, so der Firmenchef. „Dass alle Kinder einen Sitzplatz im Bus bekommen, wird sich nach Corona rasch wieder ändern.“

Wann die ersten Reisebusse wieder losfahren, kommt auf die Entwicklung der Pandemie an. „Es ist auch keine Perspektive da, das ist das Schlimme“, sagt Müller. Der Bibliser probiert es trotzdem: Er bietet im neuen Jahr wieder längere Fahrten an. Statt des 130 Seiten dicken Reisekatalogs, den er sonst im Oktober an alle Kunden verteilen lässt, hat er einen Flyer mit Angeboten bis Mai aufgelegt. „Im Januar gibt es keine einzige Fahrt, aber im Februar haben wir zwei“, erzählt Müller.

Zur mecklenburgischen Seenplatte und an die Ostsee könnten die Leute mit Müllers Bussen reisen – wenn es denn dann erlaubt ist. „Wir haben überlegt, dass Winter-Wellness möglich sein könnte: in einer Region, wo es wenig Infizierte gibt.“ Müller ist überzeugt: „Die Leute wollen raus.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020