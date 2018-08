Anzeige

Biblis.Der Seniorentreff Biblis lädt am Mittwoch, 29. August, zu einem gemütlichen Nachmittag ein. Dabei soll etwas Neues ausprobiert werden: „Wir spielen Bingo!“, heißt es dann. Für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt. Das Seniorenteam serviert seinen Gästen Dampfnudeln mit Vanille- oder Weinsoße. Beginn ist um 14 Uhr im Bürgerzentrum Biblis. Alle Seniorinnen und Senioren der Großgemeinde Biblis sind hierzu herzlich willkommen.

Die nächsten Termine sind am 26. September: Ausflug zum Marxweiher mit Einkehr in das Restaurant „Zum Rheinblick“ in Waldsee, am 31. Oktober: Oktoberfest mit Weißwurst, Brezel, Weißbier und Stimmungsmusik, am 28. November: vorweihnachtliche Feier. Für weitere Informationen steht Erika Ritter unter der Telefonnummer 06245/70 62 zur Verfügung. red